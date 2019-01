Elezioni, ecco dove e quando si vota nel 2019

Quando si vota per le elezioni? Nel 2019 saranno ben nove gli appuntamenti elettorali per gli italiani. Ma dove e per cosa si vota? In questo speciale tutte le indicazioni con la data delle elezioni, i candidati e gli ultimi sondaggi politici.

Elezioni, dove e quando si vota nel 2019

Elezioni amministrative, ma anche elezioni regionali e il più importante, l'appuntamento con le elezioni europee: nel corso del primo anno del Governo Conte saranno molte le occasioni per valutare l'operato della maggioranza gialloverde. Importante sarà controllare il consenso delle forze politiche: lo speciale di Today dedicato ai sondaggi politici aiuterà a tenere traccia di una stagione che si prospetta incandescente. La prova del nove con gli effetti dell'introduzione di quota 100 e reddito di cittadinanza, ma anche le misure legate alla Manovra 2019 e al decreto sicurezza terranno banco in tutte le consultazioni, anche a livello locale.

Dal punto di vista delle opposizioni da non dimenticare è l'appuntamento con le elezioni primarie del Partito Democratico: qui lo speciale dedicato al Congresso Pd. Cruciale per capire il destino del Centrodestra la tenuta di Forza Italia alle elezioni europee anche in vista della nuova discesa in campo di Berlusconi che la capacità di drenare consensi di Fratelli d'Italia. La stagione dei congressi politici sarà però aperta dal congresso di +Europa che si colloca nei sondaggi subito davanti alla galassia delle sinistre in ordine sparso dopo l'implosione della fallimentare lista eletterale di Liberi e Uguali: via da Leu sia Mdp che Sinistra Italiana restano in attesa di conoscere l'orientamento del nuovo segretario del Pd e l'evenutale scissione dei centristi che potrebbero seguire l'ex premier Renzi nel suo nuovo movimento civico.

Elezioni tutti gli appuntamenti del 2019

Elezioni europee 2019 >> domenica 26 maggio 2019

Nello speciale di Today dedicato alle elezioni europee tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Primarie Pd: chi sono i candidati a guidare il Partito Democratico