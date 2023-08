Sì, abbandonare un animale domestico è reato e la pena è l’arresto fino a un anno o una multa da mille a 10 mila euro. Eppure ogni anno, soprattutto d'estate, migliaia di animali domestici vengono lasciati in strada, principalmente cani e gatti.

Nel 2023 sono stati abbandonati più di 127 animali al giorno. In Italia vengono abbandonati ogni anno 50 mila cani e 80 mila gatti.

La maggior parte di loro diventano randagi. Rischiano incidenti, maltrattamenti o di morire di stenti a causa di malnutrizione e malattie. I più fortunati trovano accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato, anche se sono stracolme e mantenerli è sempre più difficile.

Da anni si fa sensibilizzazione sul tema. Ma davvero dobbiamo ancora ripetere che non si abbandonano gli animali? E ripetiamolo... Non si abbandonano gli animali!

E vediamo anche cosa bisogna fare se si vede un cane o un gatto abbandonato

1. Se lo avvistate in autostrada non vi fermate, ma chiamate il 112 e segnalatelo alla polizia stradale.

2. Se invece è su una strada cittadina chiamate il 113 oppure questo numero verde 800 253 608.

3. Parola d'ordine: calma. Se lo incontrate davanti a voi evitate movimenti bruschi e rumori, evitate di provare a prenderlo, ma accucciatevi al livello del suo sguardo e porgetegli la mano con il palmo verso l'alto. Mettetelo al sicuro da situazioni di pericolo, chiamate il numero per le emergenze e aspettate l'arrivo dei soccorsi.

4. No adozioni fai da te! Anche se in quel momento portare via con voi il cane o il gatto vi sembra la soluzione migliore, aspettate comunque l'intervento dei soccorsi senza ostacolare la corretta procedura e le eventuali cure. Dopo ci sarà tutto il tempo per dargli il benvenuto in famiglia.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it