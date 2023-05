"Un'apocalisse", l'alluvione in Emilia Romagna nel racconto dalle città

"L'acqua è arrivata in un attimo. Non sono riuscita a portare via nulla". Sono le parole di una delle tante persone che in questi giorni sta vivendo l'alluvione con la potenza dell'acqua che ha invaso strade e case. Le immagini e le parole del video-racconto dalle città raccolto da Gianluca Notari (BolognaToday), Stefano Zavagli (RiminiToday), Gerardo Muollo (CesenaToday), Matteo Pezzani (RavennaToday) e Giovanni Petrillo (ForlìToday).