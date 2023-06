Sono 6 i giorni trascorsi dalla scomparsa della piccola Kata a Firenze. In queste ore le forze dell'ordine avrebbero prelevato due persone. Si tratta di una persona di origine rumena ed una di origine peruviana. Saranno ascoltate in procura dai pm titolari dell'indagine come persone informate sui fatti.

Continua a leggere su Today...