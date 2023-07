Quanto costa diventare insegnante: "Regalo alle università"

In questi giorni si sta discutendo alla Camera il Dpcm che istituisce corsi di formazione da 60 crediti formativi universitari per l'abilitazione all'insegnamento. Per questi corsi sono previsti costi massimali di 2.500 euro a carico degli studenti. Così, Martedì 18 luglio, LINK Coordinamento universitario ha tenuto un presidio al ministero dell’Università e della Ricerca, chiedendo un incontro con la ministra e per cercare delle risposte per migliaia di studenti che ancora oggi non sanno cosa aspettarsi dal loro futuro.

"Con questo decreto il governo conferma la volontà di non far ricadere in alcun modo i costi di questo percorso sulle casse dello stato, ma su quelle degli studenti. - afferma il consiglio universitario di LINK Coordinamento Universitario- In questo modo si va a costruire un sistema di abilitazione esclusivo su base economica, che non va invece a valorizzare i profili dell’insegnante di cui le scuole e gli studenti hanno urgentemente bisogno. Inoltre questa modalità spinge gli studenti ad adeguare il loro percorso di studi pre-laurea ai crediti formativi universitari richiesti dal percorso, penalizzando di conseguenza la piena e indipendente formazione del profilo che si vuole andare ad abilitare".

"Attraverso l’intermediazione dei partiti abbiamo presentato alcuni emendamenti per richiedere che i percorsi per l’accesso all’insegnamento non siano a carico delle singole università e quindi degli studenti. - dichiara Virginia Mancarella, coordinatrice di Link Coordinamento Universitari - Fa tristemente riflettere che in condizioni ordinarie a pagare la formazione per i propri dipendenti è il datore di lavoro".