I migliori giochi Monessori per favorire l’apprendimento dei bambini

Il gioco per i bambini è fondamentale perché li mette nella condizione di far emergere il loro talento naturale e migliorare l’apprendimento: su questi principi si basa il metodo Montessori! Adottato dalla pedagogista all’inizio del XX secolo, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione perché ha permesso ai piccoli di liberarsi di nozioni e regole rigide e di seguire i propri interessi.

A distanza di anni, il metodo ideato da Maria Montessori è ancora utilizzato perché stimola la fantasia, la creatività e la manualità incoraggiando l’apprendimento. Per ricavare il meglio da questi giochi, bisogna adottare alcuni accorgimenti.

Lo spazio in cui giocano deve essere ordinato, pulito e stimolante, perché i piccoli devono imparare attraverso la scoperta e il contatto diretto. Lasciati liberi di scegliere il gioco preferito, poi, devono relazionarsi con i loro pari senza essere interrotti, perché solo così potranno concentrarsi e imparare.

Un aspetto molto importante dei giochi montessoriani sono i materiali con cui vengono realizzati, devono essere tutti naturali come ad esempio il legno, il cotone o il vetro, privi di plastica o componenti elettroniche, inoltre, devono essere divertenti, facili da maneggiare per stimolare la voglia di provarli senza paura di sbagliare. Per farli appassionare, i genitori possono giocare con loro e spiegargli come funzionano, lasciandoli liberi di decidere come e quando utilizzarli.

Divertenti e stimolanti sono il regalo perfetto, Pronti a scoprire quello adatto a ogni età?

Giochi Montessori 0-12 mesi

Il metodo Montessori si basa sull’importanza dell’esperienza sensoriale che si può sviluppare fin dai primi mesi di vita.

Mattoncini impilabili

Morbidi e sicuri, questi mattoncini sono progettati per stimolare la curiosità e l’esperienza tattile dai 6 mesi in su. Pensati per attirare l’attenzione dei bambini, i blocchi emettono un suono quando vengono schiacciati, così da migliorare le abilità motorie quando si tengono tra le mani. Versatili e divertenti, possono essere utilizzati creando una piccola pila, inoltre, sui lati ci sono diversi animali, forme e motivi in rilievo da abbinare tra di loro. I mattoncini sono perfetti per sviluppare le abilità cognitive del piccolo perché su un lato ci sono i numeri arabi e i segni “+ ,- , = “ da utilizzare per imparare i numeri arabi, le addizioni e le sottrazioni.

Pro. Sono ottimi per la fase della dentizione.

Contro. Per alcuni utenti è difficile far uscire l’acqua dall'interno quando vengono lavati.

Scopri di più su Amazon

Gioco di Gobbi

Il gioco semplice da utilizzare, è formato da un’asta in legno su cui sono appese, tramite un filo, palline colorate disposte a distanza regolare, ma ad altezze differenti per regalare al gioco un senso di movimento. Basta farli muovere e il neonato potrà osservare la forma delle palline e i lenti movimenti oppure potrà essere lui stesso a toccarli e far rotolare le sfere.

Pro. Il gioco è ben fatto.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Giochi Montessori 1 - 3 anni

I giochi Montessori da 1 a 3 anni, sono orientati sulla necessità dei bambini di svolgere attività manuali e di partecipare alle differenti attività. È il momento di insegnare al piccolo la routine quotidiana e la cura dell’ambiente, ma soprattutto lo sviluppo tattile.

Flashcards Montessori

Questo gioco sviluppa le capacità linguistiche e tattili perché le carte sono realizzate con materiali sagomati che si incastrano e stimolano la sensorialità. Il gioco è pensato per sviluppare l’insegnamento su tre tempi attraverso la percezione visiva, il riconoscimento e la memorizzazione delle immagini. In questo modo il piccolo affronterà il gioco di classificazione per raggruppare i soggetti in base alle categorie, oppure rafforzerà l’apprendimento con il gioco della caccia all’intruso.

Pro. Le carte sono carine e colorate.

Contro. Realizzate in cartoncino, si inumidiscono facilmente.

Scopri di più su Amazon

Cubo multiattività legno

I giochi devono essere divertenti e stimolanti e il cubo multiattività racchiude in sé tutte queste caratteristiche, infatti, su ogni lato ci sono attività nuove e curiose con cui i piccoli si divertiranno. Ad esempio potranno mischiare le forme, imparare a leggere l’orologio, giocare a far scivolare gli insetti, inserire le forcine, muovere gli ingranaggi o affrontare il labirinto di perline. Il gioco estremamente sicuro è realizzato in legno con bordi lisci, vernice atossica a base naturale e materiali di qualità.

Pro. Racchiude tante attività in un solo giocattolo.

Contro. La parte superiore si smonta facilmente.

Scopri di più su Amazon

Giochi Montessori 3-6 anni

I bambini a questa età hanno una buona coordinazione, inoltre, sono in fase prescolare quindi hanno bisogno di attività che li aiutino a sviluppare nuovi vocaboli, a riconoscere forme e colori, a prepararli alla scrittura e alla numerazione.

Casa Montessori

Il gioco è formato da una casa in 3D curata nei minimi dettagli, il modellino riproduce tutti gli ambienti domestici, arricchiti da 15 elementi sagomati che i bambini potranno sistemare all’interno delle rispettive stanze. Per rendere il gioco più semplice, ogni elemento ha come sfondo il colore del pavimento della camera corrispondente. Con questo gioco i bambini diventeranno sempre più indipendenti e potranno sviluppare la coordinazione occhio-mano, la logica e la concentrazione.

Pro. Il gioco è divertente e ben fatto.

Contro. Per alcuni utenti i piedini per sorreggere le figure sono piccoli.

Scopri di più su Amazon

Laboratorio di scrittura

Dai 3 ai 6 anni i bambini non vedono l’ora di imparare, di scrivere le loro prime parole e il laboratorio di scrittura Montessori è il regalo adatto per insegnare a leggere e scrivere utilizzando tre metodologie differenti. Con la prima i bimbi potranno ricomporre i puzzle delle parole, con la seconda comporranno parole con le lettere mobili, il terzo metodo gli permette di scrivere liberamente con il pennarello su una lavagna. I bimbi avranno a disposizione 72 lettere, 18 puzzle e 3 lavagnette su cui scrivere e cancellare tutte le volte che vorranno.

Pro. Il gioco stimola la creatività e insegna a leggere e scrivere.

Contro. I clienti che lo hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon

Giochi Montessori dai 6 anni in su

A questa età i piccoli sono più indipendenti e si sono avvicinati al mondo scolastico. I giochi Montessori sono ideali per imparare le prime operazioni matematiche e sviluppare ulteriormente la logica.

Set giochi educativi

Il gioco multifunzionale consente ai bambini di imparare in modo semplice le operazioni matematiche e di leggere l'orologio. La parte anteriore del coperchio è resa unica da incastri per i numeri, mentre sul retro possono dare libero sfogo alla loro creatività ed esercitarsi con parole e numeri grazie alla lavagna su cui scrivere con il gesso. La scatola realizzata in legno di alta qualità è sicura grazie ha i bordi lisci, inoltre è realizzata in materiale non tossico, verniciato con prodotti ecologici.

Pro. La scatola è ben fatta e ricca di accessori.

Contro. Per alcuni utenti, le lancette dell’orologio non sono resistenti.

Scopri di più su Amazon

Il mio cofanetto Montessori del corpo umano

Quando i bambini diventano più grandi, sono pronti ad imparare sempre nuove cose e la scoperta del corpo umano stimola la loro fantasia. Il gioco è formato da organi in pannolenci per impararne la forma, la posizione e la funzione, le carte mute, poi, sono perfette per abbinarle al nome di ogni organo. Per rendere la scoperta ancora più stimolante, il gioco è arricchito da un libretto che definisce lo scheletro, l’apparato circolatorio, respiratorio, digerente, urinario, il sistema nervoso e quello muscolare, anche attraverso dei lucidi.

Pro. Ben fatto ed educativo.

Contro. Per alcuni utenti nella scatola non ci sono molti accessori.

Scopri di più su Amazon