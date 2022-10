Le più belle vasche per arredare il bagno con gusto

Dopo una lunga giornata di impegni si torna a casa stanchi e non si vede l’ora di rilassarsi, in molti casi un bel bagno caldo aiuta a liberarsi delle tensioni della giornata.

Per ricreare in casa una vera e propria Spa, la vasca fa la differenza: può essere grande, piccola o idromassaggio l’importante è che sia adatta al bagno e pensata per regalarci il giusto relax.

Non è necessario spendere una fortuna, possiamo avere il bagno dei sogni scegliendo la vasca che fa per noi.

Vasca da bagno rettangolare

La vasca da bagno ha linee semplice ed eleganti pensate per adattarsi a un ambiente classico o moderno, perché riesce a reinterpretare uno stile minimal in chiave contemporanea. La caratteristica di questo modello di 170 x 80 x 58 cm, è la possibilità di installarla al centro della stanza o a parete sfruttando al meglio lo spazio a disposizione. Realizzata in acrilico, grazie al trattamento antimacchia e antigraffio è resistente all’usura e al tempo.

Pro. La vasca antimacchia è a libera installazione.

Contro. Il montaggio deve essere affidato a un esperto.

Vasca da bagno ovale

Se siamo alla ricerca di una vasca da bagno a libera installazione e nello stesso tempo dalla forma ovale, allora di sicuro ci innamoreremo di questo modello dal design accattivante. I bordi arrotondati e le linee pulite sono in grado di impreziosire ogni ambiente senza dimenticare la qualità dei materiali. La vasca ha una struttura in marmoresina ricoperto da gelcoat che ne aumenta la durezza e la resistenza al calore, mentre il sistema di scarico con piletta click clack ne assicura una facilità di utilizzo.

Pro. La vasca è bella e ha un design moderno.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Vasca da bagno stile impero

La vasca impero è un modello pensato per dare un tocco di eleganza al bagno ideale se preferiamo lo stile classico a quello moderno. Il design retrò regalerà un aspetto elegante all’ambiente grazie ai piedi a zampa di leone e alle linee sinuose. Il materiale in acrilico sanitario bianco è robusto e resistente, mentre i quattro piedi in metallo alla base, oltre ad avere un valore estetico regalano maggiore stabilità. La marcia in più? All’interno della confezione è incluso un miscelatore a colonna facile da installare.

Pro. La vasca è bella ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti i piedini di ferro fanno leggermente rumore.

Vasca ad angolo per cromoterapia

Se abbiamo un bagno ampio e spazioso, allora la vasca che fa per noi è quella angolare con base 180 x 120 cm e altezza 66 cm. Il modello dotato di sistema di disinfezione e sterilizzazione ha anche una luce a Led grande perfetta per rilassarci con la cromoterapia. Per avere il massimo del comfort, poi, possiamo approfittare dell’idromassaggio che può essere controllato tramite un pannello che permette di regolare la radio, la pressione, l’aspirazione e la circolazione dell’acqua.

Vasca con idromassaggio

Avere un bagno di medie dimensioni non vuol dire rinunciare alle comodità e la vasca è il primo elemento da prendere in considerazione per ricreare un ambiente confortevole. Il modello rettangolare 170 x 70 x 53 cm è semplice e lineare adatto ad ogni tipo di arredamento. La vasca con 5 idrogetti grandi e 4 piccoli è perfetta per ricreare l’effetto idromassaggio desiderato.

Pro. La vasca è bella e comoda.

Contro. I clienti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Vasca da bagno con cabina

Per ricreare un vero e proprio centro benessere, la vasca con cabina è l’elemento d’arredo da avere assolutamente. Il modello per due persone è perfetto in un bagno di grandi dimensioni e ha numerosi optional in dotazione come la rubinetteria inclusa, i 16 getti massaggianti, a cui si aggiunge un impianto stereo e le luci a led per godere della cromoterapia mentre ci rilassiamo in vasca. La struttura in alluminio satinato, non teme l’umidità e gli sbalzi di temperatura, inoltre i pannelli in vetro fumé temperato garantiscono una maggiore privacy e sono facili da pulire.

