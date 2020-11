Coppetta mestruale: quanto costa e perché usarla

L'alternativa femminile agli assorbenti che sta spopolando sia per il prezzo competitivo sia per la praticità. Non tutte le donne però sono pronte ad utilizzarla, nutrendo grande diffidenza verso l'utilizzo di un oggetto così intimo e delicato. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dove è possibile acquistarla

La coppetta mestruale è l'alternativa agli assorbenti e ai tamponi che oramai è entrata nelle scelte di molte donne durante il periodo del ciclo mestruale. Nonostante i dubbi siano molti intorno all'utilizzo della stessa, è certamente una sostituta valida che impatta poco sull'ambiente e sul portafoglio. Infatti, grazie al materiale spesso in lattice, e per i più ecologici anche vegano, permette di ridurre i rifiuti utilizzando la stessa per svariato tempo, dal momento che può essere sterlizzata direttamente in casa, evitando di moltiplicare il materiale degli assorbenti e tamponi in commercio, impossibile da riciclare.

Inoltre a detta di molte donne è comoda e pratica, una volta presa la mano, anche se a vederla sembra ingombrante e poco discreta. Anche il rischio di irritazione della cute, disagio spesso provocato dai materiali di alcuni assorbenti in commercio, si riduce notevolmente, dal momento che la coppetta è a contatto solo con il canale vaginale e non con la pelle all'esterno. La comodità è collaudata anche per sport e nuoto, permettendo a molte donne di evitare momenti imbarazzanti e sperimentare la naturalezza di di un corpo libero da impedimenti.

Cose da sapere:

Affinché non si provi fastidio nell'utilizzo della coppetta è necessario scegliere la misura giusta, accompagnata da molta pazienza per imparare ad utilizzarla. Nonostante la forma si adatti perfettamente al canale vaginale e il gambo agevoli la rimozione della stessa, è importante per i primi cicli accompagnare l'utilizzo con un salva slip esterno, per evitare che l'inesperienza dell'utilizzo causi brutte sorprese. E' sconsigliata per chi ha da poco sostenuto un parto o un'operazione.

La coppetta è pensata per tutti i tipi ci cervice, in modo da trovarsi a proprio agio e iniziare a risparmiare ogni mese, ma spesso è difficile orientarsi tra le diverse alternative in commercio. A tal proposito vi proponiamo diversi modelli acquistabili online, che potranno soddisfare le esigenze di tutte e provare questa nuova soluzione, che fidatevi vi darà molte soddisfazioni.

La migliore per user-experience: Coppetta MeLuna Sport

La casa di produzione tedesca è stata recensita come la migliore in commercio da Wirecutter, con parere di consumatrici e ginecologi. Economica e facile da usare, questa coppetta in pelle di alta qualità e autorizzato TPE dal punto di vista medico, contiene nella deliziosa sacchetta anche un materiale di istruzioni per avvantaggiare le meno esperte. Il materiale è rigido ed evita le fuoriuscite e le taglie svariate permettono di soddisfare le esigenze di tutte. La taglia piccola è sconsigliata per chi ha un ciclo medio-abbondante, a meno che non si voglia cambiare con una frequenza pari a quella dell'assorbente. Il gambo a forma di pallina, per rimuoverla, è pratico e sicuro, punto a favore per imparare a utilizzarla con dimistichezza. Infine il prezzo è vantaggioso, considerando l'utilizzo a lungo termine.

Vincitrice degli AllergyAwards 2019: Organic cup

Questo prodotto è ideale per le indecise, infatti offre la garanzia di rimborso al 100%. Ideale per chi soffre di allergie e dermatiti questa coppettanon contiene alcun allergene. Inoltre può essere portata fino a 12 ore, al contrario dei classici assorbenti. Rispetto alle altre coppette questa è più grande e possiede la sezione vicina al bordo molto più spessa, aiutando l’aderenza alle pareti vaginali. Straconsigliata dalle consumatrici è molto semplice da pulire ed igienizzare.

La cup di Loovara è al 100% in gomma naturale che a differenza del silicone è ecologica e rinnovabile, con tanto di processo produttivo vegano certificato. Il materiale di caucciù è adatto sia per perdite lievi che abbondanti e contiene fino al triplo dell'assorbimento dei normali tamponi. Camminare, nuotare e allenarsi senza pensieri sembra quasi un sogno a leggerlo. Inoltre rispetto al materiali dei tamponi in commercio, la cup di Loovara non altera la flora vaginale naturale poichè non rilascia le fibre caratteristiche del classico tampone. Dopo l'utilizzo è necessario lavarla bollendola in acqua o con uno sterilizzatore. La taglia consigliata per chi non ha mai affrontato un parto è la M, mentre per le già mamme è necessario scegliere la L. Consegnata in imballaggio eco-friendly in cartone, la coppetta Loovara è l'ideale per chi soffre di allergie ed è acquistabile a un prezzo ragionevole.

Per flussi leggeri e regolari: Athena Cup

La coppetta di Athena è pensata per chi ha un flusso leggero, sebbene nella Taglia 2 preveda un utilizzo anche post-natale con flussi più intensi. Athena è approvata dall'FDA (Agenzia Americana per gli Alimenti e i Medicinali), e il materiale ultra morbido utilizzato, è in silicone medicale, anche contro i cattivi odori. Inoltre, sebbene alla vista sembri piccola e ispiri poca fiducia nel contenimento, permette di essere indossata anche per 12 ore, per chi ha un flusso leggero. Grazie al manuale di istruzioni è facile da utilizzare fin da subito e, come da parere di molte consumatrici, è impossibile tornare indietro; dunque, non resta che acquistarla! Finchè menopausa non ci separi!

Per flussi abbondanti: Tampax Cup

Questa coppetta mestruale è firmata da uno dei migliori marchi per l'igiene femminile. La confezione include una custodia protettiva per mantenere la coppetta pulita e per trasportarla in modo pratico e igienico, ideale per chi ha giornate spesso fuori casa. Questa coppetta è progettata per rimanere in posizione riducendo la pressione sulla vescica. Alcune consumatrici hanno riscontrato difficoltà nell'utilizzo a causa della gomma troppo rigida, sebbene l'utilizzo sia molto soggettivo.

