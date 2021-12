I maglioni di Natale più divertenti da mettere sotto l’albero

C’è poco da fare il maglione natalizio con la renna presente nel film “Il Diario di Bridget Jones" è rimasto impresso nella mente di tutti, appassionati di cinema e non. Se questi modelli prima erano bistrattati e rappresentavano i peggior incubo del Natale, ora sono diventati una vera e propria tendenza da indossare e regalare.

Colorati, simpatici, divertenti e con gli immancabili disegni, sono il dono da fare ai giovanissimi per una sorpresa imprevista e magari da indossare in coordinato con i genitori per un selfie dal sicuro effetto wow!

Maglione con luci a Led

Volete stupire i vostri ragazzi con un maglione che unisca gli elementi tipici del Natale ed elementi super colorati? Allora nella lista dei regali dovete assolutamente inserire questo maglione con un divertentissimo lama in versione Babbo Natale. Per renderlo davvero unico, questo modello è completato da lucine a led che si illuminano per entrare nel mood natalizio. Realizzato in tessuto 100% acrilico è morbido, confortevole, elastico e comodo da indossare.

Clicca qui per acquistare il maglione con luci a led

Maglione con scritta

A Natale si incontrano amici e parenti e ci si augura buone feste, per i ragazzi più pigri, il maglione da mettere sotto l’albero è quello con la scritta “Anche a te e famiglia” in questo modo potranno far felici i propri cari con un pizzico di humour che non guasta mai. La felpa realizzata al 100% in cotone, rigorosamente rossa, può essere utilizzata durante qualsiasi ricorrenza come Pasqua, San Valentino o anniversario.

Clicca qui per acquistare il maglione con scritta

Maglione vintage

Se i vostri figli amano lo stile vintage allora il maglione che non vedranno l’ora di indossare a Natale è quello che si rifà alla moda anni ’70. Il modello a maniche lunghe è caratterizzato da più fasce, tutte sui toni tipici del Natale come il blu e il rosso. mentre nella parte alta è decorato con le renne, il resto del maglione è caratterizzato da forme geometriche come i rombi, tutte sui toni del bianco.

Clicca qui per acquistare il maglione vintage

Maglione con elfo

Gli aiutanti di Babbo Natale sono tra i protagonisti di questo periodo e per dargli la giusta importanza il maglione ispirato agli elfi, è il dono originale per i ragazzi. Sulla maglia campeggia il vestito verde del folletto con tanto di deliziosi pon pon sulle scarpe. Il modello è a girocollo e a dare il volto all’aiutante di Santa Claus sarà vostro figlio o vostra figlia.

Clicca qui per acquistare il maglione con elfo

Maglione con renna

Il sogno di vostro figlio o nipote da bambino era quello di conoscere Rudolph la renna? Beh con questo maglione potranno vestire direttamente i panni del simpatico quattro zampe. La maglia con il corpo della renna disegnato sul davanti è completato da un cappuccio con corna in 3D da indossare durante le giornate natalizie più fredde e sentirsi davvero come il loro personaggio preferito, pronti a scattare divertenti selfie in compagnia di tutta la famiglia

Clicca qui per acquistare il maglione ocn renna