Il 2024 è iniziato da meno di un mese ma abbiamo deciso di iniziare già a tirare le somme sulle migliori serie Netflix di quest'anno. Sono tante, dopotutto, le nuove uscite Netflix di questo gennaio 2024 che hanno già conquistato i nostri cuori e tante le storie a cui ci siamo già appassionati sulla piattaforma di streaming. Dalle avventure di donne narcotrafficanti con l'ambizione di diventare delle grandi leader a quelle di donne soldato che si ritrovano nel mezzo di eventi misteriosi fino a passare a storia di ragazzini che diventano uomini. Se siete curiosi di scoprire quali sono le migliori serie Netflix del 2024, finora, ecco a voi l'elenco dei titoli più belli che abbiamo visto su Netflix in questo inizio 2024.

Iniziamo con Griselda, una bellissima miniserie di 6 episodi che vede una straordinaria Sofia Vergara nel suo primo ruolo drammatico, quello della boss della droga Griselda Blanco, meglio nota come Madrina. Tratta da una storia vera, Griselda è una serie riuscitissima che riesce non solo a parlare di donne ma a dare a tutti un bell'esempio di quanto l'ambizione possa portare lontano ma anche diventare un limite se portata all'eccesso. Griselda parla di donne, di amore, di maternità, di riscatto ed empowerment femminile. È una serie travolgente con una protagonista talmente forte da bucare lo schermo. Imperdibile ed emozionante. Un ottimo inizio per questa nuova annata seriale di Netflix.

E come non citare la serie cult del 2024, il titolo più visto in assoluto in questo inizio anno, il thriller più amato da tutto il mondo e ormai diventato un classico del piccolo schermo. Parliamo di Un inganno di troppo, la serie ispirata al romanzo di Harlan Coben con protagonista Michelle Keegan nei panni di un'ex militare alle prese con innumerevoli misteri da risolvere, in primis la ricomparsa di suo marito dopo che lei credeva morto. La storia raccontata da questa serie è talmente ben costruita da incollare allo schermo e portare a picchi di tensione altissimi fino al finale sconvolgente che rimescola le carte dell'intera narrazione. Un thriller coi fiocchi.

Passiamo, poi, a un genere di racconto diverso, una storia di formazione che si estende su piani decisamente più drammatici: Ragazzo divora universo, la serie australiana adattamento del romanzo di Trent Dalton che racconta la storia di un ragazzino che diventa uomo. Una serie più lenta rispetto a quelle citate prima, che si sofferma di più sulle emozioni, le evoluzioni e la crescita dei personaggi per creare un racconto intenso e coinvolgente. Da scoprire.