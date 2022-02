San Valentino 2022: il regalo ideale per gli appassionati di vino

San Valentino è sempre più vicino e avete voglia di stupire il vostro partner? Sono giorni che vi state chiedendo quale regalo potrebbe rendere questa giornata indimenticabile? Se sì, e soprattutto se la vostra dolce metà è appassionata di vini quest’anno è il momento giusto per mettere da parte la classica bottiglia e pensare di arricchire la sua collezione con accessori che gli permetteranno di gustare al meglio la sua bevanda preferita.

Ecco alcune idee regalo da non farsi sfuggire!

Decanter per vino

IL decante è l’accessorio più utilizzato quando si parla di vino, ed è immancabile per un amante della bevanda. Se volete arricchire la sua collezione potete optare per questo modello dal design elegante e raffinato realizzato in cristallo di alta qualità al 100% senza piombo. Dotato di fondo irregolare, aumenta la superficie di contatto tra vino e aria e diminuisce il tempo di decantazione del vino. Per accelerare ulteriormente l’areazione del vino l’accessorio è dotato di un filtro a doppio strato che oltre ad ossigenarlo, trattiene anche i sedimenti e le impurità.

Pro. Il decanter è ben fatto e resistente.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Versatore elettrico

Per versare il vino facilmente e senza far cadere neanche una goccia, questo accessorio è il regalo giusto per gli appassionati di vino. Adatto ad ogni bottiglia, ha un attacco universale completato da una guarnizione in gomma ermetica per mantenere i vini freschi mentre bevete. Semplice da utilizzare, basta premere un semplice pulsante e avrete il vino arieggiato e decantato senza lunghe attese, una volta scarico, può essere caricato facilmente utilizzando qualsiasi dispositivo dotato di uscita usb.

Pro. Il versatore è funzionale.

Contro. Le istruzioni sono solo in inglese.

Cavatappi elettrico

Gli appassionati di vino non vedranno l’ora di ricevere come regalo di San Valentino il cavatappi elettrico. Bastano 7 secondi e anche i meno esperti potranno aprire la bottiglia in modo elegante! Realizzato in acciaio di carbonio, il rivestimento in nero fa del cavatappi elettrico un accessorio raffinato ed elegante, inoltre, la batteria ricaricabile con dispositivi usb ha un’autonomia di circa 8 ore ed è estremamente silenzioso. Il set formato da quattro pezzi, oltre al cavatappi è dotato di un taglia capsula, di un tappo e di un anello per vino invertito.

Pro. Il cavatappi è pratico e dotato di tutti gli accessori necessari.

Contro. Per alcuni utenti il corpo è in plastica.

Tappo vino sottovuoto

Conservare al meglio il vino è importante e per farlo i tappi sono indispensabili. Questo set formato da due accessori permette di utilizzare il sottovuoto e ridurre al minimo l’ossidazione perché aspira completamente l’aria dalla bottiglia. La guarnizione in silicone alimentare di alta qualità, si adatta alla maggior parte delle bottiglie, inoltre, per tenere sotto controllo la qualità del vino è possibile indicare la data di imbottigliamento direttamente sul tappo.

Pro. Sigilla bene ogni tipo di vino.

Contro. Gli utenti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Calici

Per gustare il vino i bicchieri hanno un ruolo centrale, e se volete fare un regalo di San Valentino ad un appassionato non potete rinunciare a questo set di calici. Il kit è formato da 6 bicchieri per il vino rosso e 6 per quello bianco, perfetto per accontentare tutti i gusti! Realizzato con vetro di qualità, i bicchieri sono brillanti, leggeri e resistenti ai lavaggi in lavastoviglie, mantenendo nel tempo le proprie caratteristiche estetiche.

Pro. I calici sono realizzati con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti l’imballaggio non è efficiente.

