Cyber Monday: la cream viso giorno e notte Action 40 di Mediterranea in offerta con il 42% di sconto

La crema per il viso è uno dei più grandi alleati di bellezza per la nostra pelle, aiutandola a mantenere la naturale tonicità e compattezza, donando idratazione e nutrimento e aiutando a prevenire la formazione di rughe e segni dell'età. La pelle del viso, infatti, ha bisogno di essere curata quotidianamente per rimanere in salute, e la giusta idratazione fa sì che si mantenga anche giovane, compatta, luminosa e priva di imperfezioni.

Grazie alle offerte Amazon per il Cyber Monday, puoi trovare la cream viso giorno e notte Action 40 di Mediterranea in offerta a 22,28€, con il 42% di sconto.

Da oltre vent'anni Mediterranea si dedica allo sviluppo di prodotti di bellezza naturali e di qualità 100% Made in Italy, dando vita a trattamenti innovativi, sintesi di più di 100 anni di cultura dell’Olivo e delle tecnologie più all'avanguardia in campo cosmetico.

La mission di questa azienda è dare soluzioni efficaci per tutte le donne nel loro percorso di bellezza e benessere, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute della pelle, e tutti i loro cosmetici sono dotati di certificazione Natrue - la più severa garanzia internazionale sui cosmetici che ne attesta naturalità e sostenibilità.

Action 40 Revital Cream è un trattamento viso giorno e notte,dalla texture confortevole e il profumo elegantemente fiorito, per sentirsi belle ogni giorno. Un concentrato di innovazione in una crema viso antirughe dall'azione completa su più fronti!

Questa crema, infatti, è specificatamente studiata per le donne tra i 35 e 45 anni, quando l’idratazione si riduce, la funzione barriera della pelle si indebolisce, i tessuti si rigenerano più lentamente e i segni d’invecchiamento si fanno visibili. Grazie alla presenza di ingredienti quali acido ialuronico e ribosio, detto anche "zucchero della bellezza", L-Arginina, Maca, Ginger, vitamina E, olio di oliva, burro di Karité e filtri solari, Action 40 è un vero e proprio cocktail di energia pura che contrasta le rughe e i segni del tempo, dona energia e luminosità, rivitalizza i tessuti e stimola il metabolismo cellulare.

Priva di parabeni e prodotta in Italia, la crema viso Action 40 Revital Cream può essere applicata mattino e sera, sul viso precedentemente deterso, fino a completo assorbimento.

Scoprila in offerta su Amazon