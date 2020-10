Il purificatore d'aria portatile con filtro HEPA in offerta con il 52% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, trovi il purificatore d'aria portatile con filtro HEPA marcato Nobebird in offerta su Amazon a 23,99€, con il 52% di sconto: ecco tutte le caratteristiche ed i pro e contro di questo dispositivo per ambienti.

Il purificatore d'aria portatile con filtro HEPA marcato Nobebird è un dispositivo multifunzione, capace di purificare l'aria, eliminare i cattivi odori ed utilizzabile anche per l'aromaterapia.

Perfetto per purificare l'aria di ambienti piccoli (area applicabile: da 5 a 10mq), come uffici, camera da letto, camera dei bimbi, armadi e cucina, grazie al filtro HEPA 13 a carbone attivo composito, questo dispositivo è in grado di filtrare il 99,97% di polvere, polline, fumo, odori, batteri, acari della polvere, spore di muffe e peli di animali domestici e fino a 0,3 micron di inquinamento atmosferico, rendendo l'aria più sana e pulita. Il filtro può essere facilmente sostituito e dura da 3 a 6 mesi.

Inoltre, questo dispositivo può essere utilizzato efficacemente per l'aromaterapia e per profumare gli ambienti, grazie alle 4 spugnette di cotone presenti al suo interno, che possono essere imbevute con il tuo olio essenziale preferito.

Portatile (dimensioni 16.5x16.5x16.5cm) e leggero (peso 0,75 kg), questo purificatore d'aria è dotato di un cavo di alimentazione USB da 1,2mt, è molto silenzioso (rumore inferiore a 32dB) ed è dotato di luce notturna a LED e due modalità di velocità e luminosità. Inoltre, ha un design dalla linea molto raffinata ed elegante, una manutenzione semplicissima e consuma poca energia (presa USB da 5V). All'interno della confezione sono compresi anche il cavo USB, 1 filtro di ricambio, 4 spugnette di cotone per oli essenziali e 1 manuale di istruzioni in italiano.

Pro:

pratico ed intuitivo da usare;

abbastanza silenzioso;

elimina gli odori sgradevoli ed è un valido aiuto in caso di allergie;

sgradevoli ed è un valido aiuto in caso di allergie; design elegante e poco ingombrante;

ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro:

non adatto ad ambienti di grandi dimensioni;

non è possibile spegnere la luce LED durante l'uso;

nella confezione non è presente l'adattatore da parete.



Scoprilo in offerta su Amazon.it