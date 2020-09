Il rasoio elettrico uomo per barba, capelli e corpo con kit di 15 accessori in offerta con il 53% di sconto

Per un periodo limitato di tempo, trovi su Amazon il set multifunzione di Navanino in offerta a 26,27 €, con uno sconto del 53%.

Questo set si compone di un rasoio elettrico e 15 utilissimi accessori, e si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità prezzo e per essere multifunzione e comodissimo da usare su barba, capelli e corpo.

Il rasoio elettrico di Navanino, grazie alla presenza di numerosi pettini e teste, può essere comodamente usato per tagliare o rifinire la barba, i capelli e i peli di qualsiasi altra parte del corpo, come naso, petto e schiena; inoltre, è dotato di 9 lunghezze selezionabili e bloccabili (3, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19 e 21 mm), può essere utilizzato sia durante la ricarica che senza filo, è completamente impermeabile ed è pratico e veloce da pulire, grazie alla lama removibile e lavabile direttamente sotto l'acqua.

Nella confezione, oltre al corpo principale del rasoio elettrico, sono comprese 5 teste diverse:

1 testa taglia capelli - che può essere utilizzata da sola o in abbinamento ad un pettine guida;

- che può essere utilizzata da sola o in abbinamento ad un guida; 1 testa taglia barba - testa regola barba per una rasatura a secco o con schiuma, può essere comunque utilizzata da sola o in abbinamento ad un pettine guida;

- testa regola per una rasatura a secco o con schiuma, può essere comunque utilizzata da sola o in abbinamento ad un guida; 1 testa rifinitore di precisione - larga 1cm, è ideale per rifinire il taglio e definire meglio le linee;

di precisione - larga 1cm, è ideale per rifinire il taglio e definire meglio le linee; 1 testa rasoio ;

; 1 testa per naso e orecchie - per rimuovere facilmente e comodamente i peli superflui da naso e orecchie;

6 pettini, di cui:

4 pettini guida per la testa taglia capelli (3/6/9/12mm);

guida per la (3/6/9/12mm); 1 pettine regolabile per la testa taglia barba (2/4/6/8mm);

regolabile per la (2/4/6/8mm); 1 pettine guida regolabile (13/15/17/19/21mm);

e altri accessori:

1 base per il rasoio e le sue testine;

e le sue testine; 1 caricabatterie;

1 pettine ;

; 1 spazzolina per la pulizia e la rimozione di residui di peli o capelli dal rasoio ;

o dal ; olio lubrificante;

1 manuale di istruzioni;

garanzia di un anno.

Il set multifunzione di Navanino è in offerta su Amazon a 26,27 € per un periodo limitato di tempo: approfittane subito!

Pro:

- materiali solidi, silenzioso e leggero;

- ottimo taglio e multifunzione;

- ottimo rapporto qualità prezzo;

- perfettamente impermeabile;

- numerosi accessori.