Xiaomi Redmi Note 9: la recensione di un completo smartphone a meno di 160 euro

Oggetto oggi della nostra prova è il nuovo Note 9 di Redmi, brand del gruppo Xiaomi; smartphone alla base della famiglia Note, a cui si affiancano i più performanti Note 9S e Note 9 Pro.

Redmi Note 9 è uno smartphone completo e dal costo contenuto, che vanta anche un design elegante con un ampio schermo, 4 fotocamere al posteriore, una buona autonomia ed un software ricco di funzionalità.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Redmi Note 9.

Xiaomi Redmi Note 9: design e confezione

Il Note 9 si presenta con un design moderno ed elegante ed una buona qualità costruttiva. Smartphone con scocca in plastica disponibile in tre colorazioni: Midnight Grey (la versione da noi provata), Forest Green e Polar White.

All'anteriore troviamo un ampio display dai bordi sottili, caratterizzato da un piccolo foro in cui è presente la camera frontale; schermo protetto da una pellicola preapplicata. Passiamo al lato destro dove sono presenti il bilanciere del volume ed il pulsante di alimentazione, mentre a sinistra troviamo il carrellino triplo, per due Nano Sim ed una Micro SD.

Occupiamoci del posteriore che ospita le quattro fotocamere inserite in un modulo che sporge leggermente dalla scocca, sotto il quale troviamo il sensore delle impronte. Scocca dotata di un nano rivestimento resistente agli spruzzi d’acqua, che però trattiene molto le impronte.

Non dimentichiamo il lato superiore dove è stato inserito un utile emettitore ad infrarossi che consente di trasformare il Note 9 in un telecomando per Tv, condizionatori d'aria e altri dispositivi elettronici. Infine il lato inferiore dove troviamo lo speaker mono, la porta USB Type-C e il jack audio per le cuffie.

Concludiamo con le dimensioni pari a 162,3 x 77,2 x 8,9 mm, per un peso di 199 grammi e con la confezione che ospita una cover in silicone ed un caricatore rapido da 22,5W (18W supportati).

Xiaomi Redmi Note 9: caratteristiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche del Note 9:

-Processore: MediaTek Helio G85, octa-core fino a 2 GHz

-Display: da 6,53" Full HD+ (2340x1080) con Corning Gorilla Glass 5

-Fotocamere posteriori: principale da 48MP, ultra grandangolare da 8MP (FOV 118°), macro da 2MP, sensore di profondità da 2MP

-Fotocamera frontale: da 13 MP

-Ram e memoria (espandibile): 6GB + 128GB o 3GB + 64GB (la versione da noi provata)

-Connettività: dual 4G standby, WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e Radio Fm

-Batteria: da 5020mAh con ricarica rapida a 18W e ricarica inversa cablata a 9W

Xiaomi Redmi Note 9: analisi del software

Il Note 9 è equipaggiato con Android 10 e con l’interfaccia MIUI 11 (aggiornabile alla nuova versione 12, con patch di sicurezza di luglio).

Software completo e ricco di utili funzionalità. Tra queste ricordiamo le app clonate per utilizzare due account contemporaneamente su varie applicazioni come Facebook e WhatsApp, ed il “secondo spazio”: un’interfaccia separata per proteggere da occhi indiscreti foto, app e dati personali.

Citiamo anche la modalità Turbo che ottimizza le prestazioni dei videogiochi, il Face ID, veloce e preciso, e la modalità Lite con testo ed icone dalle elevate dimensioni. È, inoltre, supportato il risveglio con il doppio tocco sul display o con il sollevamento dello smartphone.

Non manca il controllo opzionale tramite gesture, l’opzione per l’interfaccia scura e la possibilità di scaricare numerosi temi per personalizzare lo smartphone.

Occupiamoci ora del software per la gestione delle fotocamere che include numerose funzionalità a partire dalla modalità di scatto a 48MP e l’algoritmo di intelligenza artificiale con riconoscimento automatico delle scene. Non mancano l’HDR e una completa modalità manuale e panoramica. Citiamo anche la modalità Scanner, Notte e Ritratto con effetto sfocato e la modalità "Breve Video" che registra clip da 15 secondi. Concludiamo con lo Slow motion e il Time-lapse.

Xiaomi Redmi Note 9: analisi delle prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni del Note 9, con un giudizio in generale positivo. La nuova MIUI 12 ha leggermente incrementato le performance di questo smartphone con un’interfaccia abbastanza fluida e reattiva. Segnaliamo solo qualche rallentamento nelle app e nei giochi più pesanti.

Passiamo al comparto fotografico. Abbastanza buone le foto di giorno scattate dal sensore principale (considerando la fascia di prezzo), dotato anche di zoom digitale 10x. Discreti gli scatti con il grandangolo e i selfie; sufficienti le foto di notte. Simpatiche, ma a bassa risoluzione le foto realizzate dal sensore macro. Concludiamo con i video al massimo in Full HD a 30 fps, poco stabili e di discreta qualità.

Giudizio positivo sull’autonomia, con la batteria da 5.020 mAh che consente due giorni di utilizzo medio e sempre più di un giorno con un uso intenso dello smartphone.

Discreto il display, ampio e dai colori abbastanza naturali, ma dalla luminosità non elevatissima. Bene anche il comparto audio, sia della capsula auricolare, sia dello speaker mono. Discreta l’ergonomia con un peso di quasi 200 grammi.

Peccato per l’assenza del led di notifica e della funzionalità di always on display. Veloce e affidabile, infine, il sensore per il riconoscimento delle impronte.

Non dimentichiamo il prezzo con la versione da 64 GB da noi provata acquistabile a 159 euro.

