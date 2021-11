Il Black Friday non fa sconti a nessuno!

Puntualissima come ogni anno è ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday con tante offerte e shopping a prezzi scontati: si tratta di una tradizione tutta americana che negli ultimi anni ha preso piede anche nel bel Paese. Ma sapete perché si chiama così? (Video: Blackfriday: perché si chiama venerdì nero?)

E tuttavia, devo dirvelo, proprio in questo periodo si moltiplicano le truffe proprio perché i prezzi scontatissimi attirano la nostra attenzione e abbassano le nostre naturali autodifese. A ciò si aggiunga che, con il moltiplicarsi degli ordini online, anche un semplice messaggio sul cellulare può metterci nei guai (Video: ti è arrivato un Sms che ti avvisa che il tuo pacco è bloccato in dogana). Ah dimenticavo: offrire prodotti molto seducenti a prezzi scontatissimi serve a fare incetta di dati durante il Black Friday (Video: le truffe del blackfriday).

E voi, lo sapevate?