L'omaggio a Venezia di Dolce e Gabbana, sfilano le figlie di Monica Bellucci e Heidi Klum

Fine delle vacanze ed eccoci tornati a sognare con i grandi brand della moda! Alla vigilia del festival di Venezia, al tramonto del 29 agosto, cento modelle, accompagnate da altrettanti gondolieri, hanno sfilato nel cuore di piazza San Marco per raccontare l'alta moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Tubini di cristalli, dress ricamati di paillettes multicolori come murrine, candide vesti in pizzo, mantelle di cordoni intrecciati, gondolieri, vetri di Murano, il leone alato, il carnevale e piazza San Marco: un luogo tanto iconico che la sfilata sembra un sogno. Gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelto la celebre piazza, eccezionalmente prestata alla moda, per raccontare una couture donna esaltata da uno show unico, che ha lasciato a bocca aperta spettatori e clienti della maison, oltre a molte celebrities internazionali, tra cui Jennifer Lopez che ha lasciato tutti a bocca aperta con un completo verde broccato, arricchito da un mantello e in testa una corona, ed Helen Mirren. “Questa sfilata rappresenta per noi una rinascita dopo due anni di Covid durante i quali si era perso il senso di comunità e di condivisione che circonda gli eventi dell’alta moda” dicono Stefano e Domenico.

Sei modelle speciali, da Deva Cassel a Leni Klum

Sei modelle speciali hanno calcato per la prima volta la passerella: Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, Leni Klum, primogenita di Heidi Klum, Luka Bale, che ha un padre di nome Christian Bale, e le tre figlie di Puff Daddy D’Lila Star, Jessie James e Chance Combs. Sulle note di "Nessun dorma" intonate da Jennifer Hudson, cento gondolieri sono scivolati sull’acqua della laguna alla luce del tramonto, arricchita da un arcobaleno sul tetto di Palazzo Ducale, portando altrettante modelle accolte da maschere della commedia dell’arte. Tra le tante star anche la rappresentanza del clan Kardashian, con la mamma Kris Jenner, accompagnata dalla figlia Courtney Kardashian e dal compagno Travis Barker.

Era prevista anche la presenza di Sharon Stone, che purtroppo non ha avuto modo di partecipare allo show perché tornata improvvisamente negli Stati Uniti, al capezzale del nipote River, morto a soli 11 mesi per un’insufficienza multiorgano.

Nel week end veneziano, si sono alternati una serie di eventi itineranti firmati Dolce e Gabbana, per poi concludersi con la sfilata, dove dal tulle trompe l’œil dipinto a mano, all’abito bustier a doppia organza, passando per un vestito in georgette interamente ricamato con paillettes, perline e cristalli, le creazioni hanno fatto riecheggiare i vetri di Murano, le architetture inconfondibili di Venezia e i decori dei pavimenti di San Marco. Infatti la collezione Dolce & Gabbana Alta Moda è stata un omaggio alla storia della Serenissima, che proprio questo 25 marzo 2021 ha compiuto ben 1600 anni. A coronare la sfilata, il tocco inaspettato della natura: alcune gocce di pioggia seguite da un enorme arcobaleno. Broccati, velluti, vetri e cristalli, stoffe ricercate: gli outfit in passerella sono stati preziosissimi, la massima espressione del Made in Italy e del savoir faire della nostra tradizione. Evviva , dunque, questo tripudio di italianità!

Nei video in basso, Deva Cassel e Leni Klum