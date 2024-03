Volo di Stato per Greta: la bimba operata d'urgenza in Thailandia sarà a casa per Pasqua

Tornerà a casa con un volo di Stato sanitario la piccola Greta, la bambina romana di 9 anni operata d’urgenza a Phuket, in Thailandia. Si era sentita male venerdì 15 marzo, mentre era su volo con la famiglia diretto verso la rinomata località turistica. Subito dopo l’atterraggio è stata portata in un ospedale locale dove le hanno diagnosticato un tumore alla testa. La piccola ha subito un complesso intervento chirurgico, andato bene grazie anche al dialogo instaurato dai medici thailandesi con alcuni neurochirurghi del San Raffaele di Milano. Ora Greta potrà finalmente rientrare in Italia per proseguire il suo percorso di cura.

La raccolta fondi per un volo sanitario privato

Fino a poche ore fa non si sapeva ancora se la bimba sarebbe rientrata in patria con un volo di Stato o con un volo sanitario privato da oltre 100mila euro. Questa eventualità aveva fatto scattare un’ampia rete di solidarietà tra parenti, amici, conoscenti e associazioni. Sulla chat di classe della scuola elementare che la piccola frequenta era già partita una raccolta fondi. I vigili del fuoco di Roma per il tramite dell’Associazione nazionale vigili del fuoco del Corpo nazionale erano pronti ad aprire un proprio fondo Iban e a coinvolgere alcuni imprenditori per delle donazioni solidali. In uno scambio di messaggi e di telefonate ci avevano fatto sapere che la situazione era in una fase di stallo e che il caso Greta stava diventando tecnico-politico. Poi sembra sia arrivato l’intervento diretto della premier Giorgia Meloni a sbloccare tutto.

Cosa è successo

La piccola Greta si è sentita male il 15 marzo su un volo diretto verso Phuket. Viaggiava con il padre, la madre e la sorella più piccola quando le sue condizioni di salute sono precipitate. Subito dopo l’atterraggio è stata ricoverata presso un ospedale locale e poi immediatamente trasferita per la gravità e complessità del caso presso il più specializzato Bangkok Hospital di Phuket. A seguito di una Tac e altri esami strumentali si è scoperta una massa tumorale celebrale. La bambina di appena 9 anni andava operata d’urgenza ma prima la sua cartella clinica è stata condivisa con i neurochirurghi del San Raffaele di Milano. Il contatto è stato reso possibile grazie anche all’intervento diretto dei vigili del fuoco e dei pompieri in pensione romani, sin da subito al fianco della famiglia della bimba per fornirle il necessario supporto.

Greta è stata operata con successo giovedì 21 marzo. Ora è ricoverata nel reparto di degenza ordinaria dello stesso ospedale in cui ha subito l'intervento chirurgico. La piccola però necessita di un intervento più complesso da effettuare presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha già ricevuto la documentazione medica da Phuket.

Il volo di Stato per riportare a casa Greta

Greta è pronta per tornare a casa. Ha ricevuto dai medici thailandesi il "fit to fly", il permesso di poter rientrare in Italia ma solo con un volo diretto, senza scali per alleviare le condizioni della piccola. Poiché dalla Thailandia non esistono voli diretti verso l’Italia, si ravvisano gli elementi di grave eccezionalità e straordinarietà per un volo di Stato Phuket-Ciampino. I vigili del fuoco sono già pronti per trasportare la piccola nel famoso nosocomio della Capitale dove Greta potrà proseguire il percorso di cura.