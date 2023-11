Si stacca il cavo del rimorchiatore e la nave finisce sulla costa: il video

Il traghetto Tirrenia senza equipaggio è rimasto in balia delle onde e la Guardia Costiera è dovuta intervenire per scongiurare rischi ambientali: cosa è successo

Un traghetto senza equipaggio si è arenato a pochi metri dalla spiaggia di Rometta, vicino Messina. La nave riporta il logo Tirrenia Cargo e si è sganciata da un rimorchiatore a causa delle cattive condizioni del mare al largo di Stromboli. Come riporta MessinaToday, la nave era in trasferimento da Napoli alla Turchia. Le onde del mare avrebbero strappato il cavo che permetteva l'aggancio al rimorchiatore "Tedy" che è invece rimasto nel porto eoliano. La Capitaneria di porto sta monitorando la situazione e ha allertato il sindaco di Rometta, Nicola Merlino. Il traghetto in disarmo è stato ancorato dai militari della Marina, in attesa di essere rimorchiato e trasferito. Intanto, sono iniziate le ispezioni subacquee per procedere al disincaglio dello scafo.

Domani, 27 novembre, inizieranno le operazioni di rimozione del traghetto, considerato che le condizioni del mare e il forte vento non permettono al momento di recuperare il relitto. La Capitaneria di porto ha comunque escluso danni ambientali. Il traghetto è il Lider Prestij, bandiera camerunense, appartenuto precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale. In disuso da tempo, viaggiava senza equipaggio e carburante.

