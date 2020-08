Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 3 al 9 agosto 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 3 al 9 agosto 2020 tornano puntuali sul settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati. Se siete curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle, di seguito troverete tutti i dettagli segno per segno.

Per coloro che vogliano consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 agosto 2020: Ariete

In amore è importante essere ottimisti per l'autunno dopo la chiusura degli ultimi mesi, perché non è facile recupare subito. Sul lavoro si consiglia pazienza e tolleranza, agitazione nel week end. La fortuna è alterna, le stelle invitano alla cautela.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 agosto 2020: Toro

Venere è positiva e la fase in recupero per chi in amore ha risentito di qualche difficoltà. I single devono avere più coraggio: se c'è una persona che ti piace e ti ricambia, non temere! Occhio alle spese nella prime giornate della settimana. Fortuna buona, siate ottimisti: non mancano le conferme.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 agosto 2020: Gemelli

Problemi di incomunicabilità per qualche coppia in caso di problemi irrisolti. Se il cuore è ancora solo, vuol dire che hai paura di innamorarti. Chi vive un amore importante non ha nulla da temere. Sul lavoro mercoledì e giovedì sono le giornate migliori pensando a strategie future. Le stelle portano una bella energia.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 agosto 2020: Cancro

Dal 7 Venere è nel segno: non essere diffidente rispetto alle tue sensazioni. Se sei single, le storie che nascono adesso possono svilupparsi. Settimana intrigante per gli amori occasionali. Le stelle proteggono dalle crisi sul lavoro. Settinana alterna sul piano della fortuna, meglio nonstrafare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana 3 al 9 agosto 2020