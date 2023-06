Moda sostenibile, Valeria Mangani: "Vestire con responsabilità per l'ambiente e per il nostro benessere"

Gli Stati Generali per la sostenibilità della moda. Così Valeria Mangani - presidente di Sustainable Fashion Innovation Society - definisce il Phygital Sustainabilty Expo, primo e unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design, giunto quest'anno alla quarta edizione, che si terrà mercoledì 5 e giovedì 6 luglio a Roma, nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano.

Due giorni di panel, esposizioni, dibattiti - interverrà anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso - fino alla sfilata narrata, per coinvolgere e sensibilizzare il pubblico verso una cultura sostenibile nella moda e nel Made in Italy. L'evento è gratuito, proprio per dare a tutti la possibilità di partecipare, come ci ha spiegato la presidente Mangani. Con lei abbiamo parlato delle novità di questa edizione, della risposta di aziende e consumatori a questa importante transizione e dell'importanza di far conoscere questa realtà.

"Più che scetticismo c'è un non sapere, c'è poca educazione dei consumatori che non sanno come leggere le etichette" ha spiegato, lanciando un appello importante: "Come state attenti al carrello del supermercato, a cosa mettete dentro, dovete farlo anche con i vestiti. La pelle è il nostro organo più grande e perciò dovete rispettarlo, perché assorbe tutto, tinture tossiche, fissaggi non convenzionali".