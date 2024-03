Il genio delle criptovalute condannato a 25 anni di carcere per aver frodato 550 milioni ai clienti

Sam Bankman-Fried, il fondatore della piattaforma di criptovalute Ftx, è stato condannato a 25 anni di prigione per aver frodato clienti e investitori: la perdita totale di denaro provocata dalla frode supera i 550 milioni di dollari.

A novembre, Sam Bankman-Fried era stato ritenuto colpevole da un tribunale di New York di tutti e sette i reati di truffa e riciclaggio di cui era accusato, relativi al fallimento della sua piattaforma di criptovalute Ftx. Il processo era durato un mese, con la pubblica accusa che aveva potuto contare sul pentimento e la cooperazione di numerosi ex stretti collaboratori di Bankman-Fried.

La procura ha definito l'ex re delle cripto uno spregiudicato miliardario che si è fatto architetto di una colossale truffa. Ha usato fondi di clienti, ingannandoli, per propri investimenti rischiosi, acquisti di immobili di lusso, donazioni politiche e spese personali.

Bankman-Fried ha affermato che il fallimento di Ftx "mi perseguita ogni giorno. Ho buttato via tutto ciò che di bello avevo". Sconterà la pena in "un carcere di media sicurezza", ha suggerito il giudice Kaplan dicendo che non ci sono motivi per cui venga detenuto in un carcere di massima sicurezza perché non si tratta di un individuo violento. Potrà contare su sconti di pena con la buona condotta.

La condanna a 25 anni di Bankman-Fried è stata circa la metà di quanto richiesto dai pubblici ministeri, ma lo colloca comunque nella fascia alta per durata della pena in importanti casi di frode dei colletti bianchi. Davanti a lui c'è Bernard Madoff, condannato a 150 anni dietro le sbarre per lo schema Ponzi da 20 miliardi di dollari da lui guidato.

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha anche ordinato una confisca di poco più di 11 miliardi di dollari. Tuttavia, ha affermato che non ci sarà alcuna restituzione perché sarebbe "impraticabile" in questo caso, con così tante vittime.