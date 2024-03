Ho risposto ad un annuncio di lavoro: ecco come stavano per truffarmi con il trading

"Offro lavoro part time pomeridiano dalle 15 alle 19, fisso mensile di 1.200 euro". È questo il testo dell'annuncio, pubblicato su un gruppo Facebook dedicato alla ricerca di lavoro. In meno di cinque minuti qualcuno da un profilo fake, sparito il giorno successivo, ci ha chiesto di fornire i nostri dati bancari e iniziare ad investire, promettendo che avremmo guadagnato dieci volte il capitale iniziale. Abbiamo deciso di rispondere per capire cosa si nasconde dietro i tantissimi annunci di lavoro fake, disseminati in gruppi dove migliaia di persone cercano ogni giorno qualsiasi tipo di lavoro, part-time, precario e a tempo determinato.

L'annuncio, pubblicato all'interno del gruppo 'Annunci di lavoro 2024' era allettante per qualunque persona in cerca di un'occupazione: 4 ore di lavoro al giorno per un guadagno di 1.200 euro. Nel testo non veniva specificato se si trattasse di una cifra lorda o netta. Comunque, in questi tempi, sono annunci che attirano tantissimo le persone in cerca di lavoro. In media ognuno di questi post ha un centinaio di commenti, con richieste di informazioni. Nel corso di una giornata gli annunci come questo, pubblicati con profili molto probabilmente fake, sono decine e decine.

"Se investi 200 euro ne guadagni 2 mila in 4 ore di trading"

Ma il rischio truffa è dietro l'angolo. Dopo aver contattato tramite Messenger la persona che aveva pubblicato l'annuncio - che si è poi rivelato un profilo fake che è stato eliminato il giorno successivo ai nostri scambi di messaggi - abbiamo ottenuto la prima risposta dopo due minuti. "Quello che facciamo è cripto-winning, guadagni ogni giorno con un po' di capitale e ottieni dieci volte il capitale con cui stai iniziando in dieci ore, per esempio iniziando con 30 euro guadagnerai 300 euro in cinque ore".

Ok, ma non era un annuncio di lavoro? No, è un sistema che utilizza le criptovalute per guadagnare. Anche se non era la risposta che ci saremmo aspettati andiamo avanti e sottolineiamo che nell'annuncio si parlava di 1.200 euro al mese. "Con questo sistema puoi guadagnare 500 euro al giorno". E cosa dobbiamo fare per iniziare? "Inserire un piano di trading nel tuo deposito e poi inviarci il tuo Iban o l'indirizzo del portafoglio dove desideri ricevere il tuo profitto". Ok, dopo aver comunicato che abbiamo un conto bancario chiediamo: ma qual è il rischio legato all'investimento? La risposta sembra quasi automatica: "Non ti devi preoccupare di perderli, sono molto trasparente nel mio trading. Tutto ciò che è richiesto ai miei clienti è fiducia, impegno e cooperazione per fare tutto bene".

Il passaggio a Telegram e la richiesta dei dati bancari

Dopo queste conversazione via Messenger mi viene chiesto il passaggio a Telegram, di entrare in un gruppo e di contattare una persona per avere maggiori informazioni. Lo faccio. Mi viene inviato un link su cui cliccare per iniziare a caricare i miei soldi.