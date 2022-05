Torna il bonus tende: sconto fino al 50%

Dopo il successo del 2020 con la legge di Bilancio 2022 torna il "bonus tende da sole": l'incentivo permette fino al 31 dicembre 2022 di detrarre il 50% delle spese sostenute per interventi fino a 60mila euro per l’acquisto e la messa in posa di schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. Possono richiederla coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica e i proprietari di singole unità immobiliari residenziali o di parti comuni di condomini.

Per ottenere il bonus si può scegliere la detrazione Irpef scaglionata in 10 annualità o lo sconto diretto in fattura con cessione del credito d’imposta per il bonus. Detraibili anche gli interventi per eliminare sistemi pre-esistenti e la manodopera del professionista incaricato per seguire la pratica Enea. Si può anche ottenere una detrazione del 110% se i lavori che si effettuano rientrano in quelli del Superbonus 110% per la riqualificazione energetica. In questo caso i lavori sono vincolati a interventi “trainanti” come lavori d’isolamento termico; sostituzione degli impianti di climatizzazione; lavori per la riduzione del rischio sismico.