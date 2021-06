"Bonus zanzariere 2021": come funziona e chi può richiederlo

Il cosiddetto "bonus zanzariere" è a tutti gli effetti uno sgravio fiscale che, in presenza di determinati requisiti, consente di poter usufruire della detrazione del 50% della spesa sostenuta su un importo massimo di 60mila euro. L'agevolazione rientra nell'ecobonus 2021, che prevede lo sgravio fiscale per lavori di efficientemente energetico, e per questo motivo non è possibile applicarla a tutti i tipi di zanzariere.

"Bonus zanzariere", come funziona la detrazione

Il limite massimo di spesa detraibile è di 60mila euro e la detrazione prevede la riduzione delle imposte Irpef o Irpef del 50% della spesa sostenuta. Sono considerate valide non solo le spese di acquisto, ma anche quelle di installazione e si può detrarre anche l’onorario del professionista che si occupa della pratica Enea. Il bonus zanzariere è valido per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante e lo sgravio viene recuperato dal contribuente in 10 quote annuale di pari importo.

Per quali tipologie di zanzariere si può chiedere la detrazione

Per usufruire del rimborso tramite sgravi fiscali è necessario che i prodotti installati abbiano la funzione di schermo solare, per schermare la penetrazione dei raggi solari all'interno della casa, in modo da contribuire così a migliorare l'efficienza energetica dell’immobile. Pertanto possono richiedere l'agevolazione fiscale tutti coloro che hanno acquistato e installato zanzariere a schermatura solare.

Per essere "ammesse", oltre alla funzione di schermo solare, le zanzariere devono essere dotate di marcatura CE, ossia il certificato che garantisce che il prodotto rispetta gli standard comunitari di salute e sicurezza. Devono rispettare poi le esigenze di trasmittanza termica U, con un valore Gtot, che indica il fattore solare, maggiore di 0,35. Devono inoltre essere fisse: le zanzariere montabili e smontabili non valgono. Le zanzariere vanno poi essere installate su una superficie vetrata (finestre o porte-finestre) in qualsiasi modo esposta e devono essere regolabili, anche in base all'intensità solare.

"Bonus zanzariere", chi può ottenerlo

Una volta stabilito quali tipi di zanzariere e quali spese danno diritto allo sgravio, vediamo chi può richiederlo.

Possono ottenere il bonus zanzariere:

Proprietari di unità immobiliari (persone fisiche o giuridiche);

Nudi proprietari;

Inquilini e affittuari, purché siano d’accordo con il proprietario e sostengano le spese.

L'agevolazione inoltre è valida per immobili di qualsiasi categoria catastale, purché siano già esistenti. Non vale quindi per le unità ancora in corso di costruzione. Può essere richiesto anche da chi vive in condominio: sarà sufficiente avere l'approvazione dell'assemblea condominiale per poter eseguire i lavori, se il regolamento lo prevede. Anche lo stesso condominio può accedere all'agevolazione per quelle finestre che si trovano in parti comuni della struttura.