Come diventare Ceo di un'azienda: 10 step

Il termine CEO rappresenta l'acronimo di Chief Executive Officer, ossia quella figura professionale che, nel panorama italiano, si identifica con l'amministratore delegato di un'azienda. Questo professionista, quindi, ricopre il ruolo più alto a livello esecutivo all'interno di un'azienda. E, oltre a rappresentare l'immagine della società, ha il compito di prendere scelte determinanti per il business.

Il tuo obiettivo è quello di raggiungere i vertici della tua azienda e ricoprire questo ruolo? Hai già un business avviato? Ambisci a diventare l'amministratore delegato della società per cui lavori? Nel corso dei prossimi paragrafi andremo a scoprire quali sono i 10 step necessari per raggiungere il successo. Prima di addentrarci nel merito, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che una persona che raggiunge questa qualifica professionale, ha intrapreso nel corso degli anni un percorso professionale e formativo molto impegnativo. Come Roma non è stata costruita in un giorno, anche al ruolo di CEO si arriva dopo aver compiuto determinati passaggi e aver acquisito un bel po’ di esperienza sul campo. Ma scopriamo insieme di seguito quali sono le strategie su cui puntare per raggiungere questo obiettivo

Le qualifiche formative

Il dibattito in merito è piuttosto aperto. Nonostante non sia obbligatorio acquisire una particolare qualifica scolastica, la maggior parte dei CEO arrivano ad occupare questo grado all'interno di un'azienda dopo aver conseguito un percorso di formazione piuttosto strutturato che, generalmente, si conclude con una laurea. I percorsi più intrapresi di solito sono in ambito di economia aziendale, marketing oppure diritto. Scegliendo questi iter, infatti, il professionista ha l'opportunità di tenere aperte le porte su più fronti e mantenere la possibilità di cambiare i propri obiettivi in corso d'opera.

A tal proposito, inoltre, ci teniamo a specificare che, una volta terminato il percorso universitario, alcune persone preferiscono iniziare ad acquisire fin da subito esperienza all'interno delle aziende. Altri, invece, preferiscono specializzarsi in un determinato ramo del business attraverso dei master specifici.

Lavorare sulle proprie skills

Se si vuole avere successo in ambito professionale, è necessario entrare nell'ottica di lavorare costantemente su sé stessi. Diventa indispensabile, quindi, migliorare giorno dopo giorno le proprie competenze trasversali, oltre a quelle tecniche.

Le skills più richieste a chi vuole intraprendere la carriera di CEO sono:

? Leadership: per ricoprire questo ruolo professionale bisogna essere in grado di diventare l'immagine dell'azienda per cui si lavora e, di conseguenza, la guida a cui farà riferimento tutto lo staff;

? Problem solving: bisogna essere in grado di valutare le situazioni ad ampio spettro e sotto ogni punto di vista. Ma, soprattutto, riuscire ad identificare il problema alla radice e trovare la soluzione più efficace da gestire al minor costo e nel minor tempo possibile;

? Gestione dello stress: lavorare sotto pressione è uno dei punti salienti su cui si basa questo lavoro;

? Creatività: identificare nuovi prodotti e servizi da inserire nel mercato e che permettano di essere competitivi rispetto a ciò che viene proposto dalle altre aziende. Ma questa skills riguarda anche lo sviluppo di idee innovative da utilizzare nelle campagne di marketing e di comunicazione;

? Comunicazione: riuscire a comunicare le proprie idee in modo efficace, utilizzando un linguaggio specifico per ogni fascia di target di riferimento;

? Propositività: è indispensabile uno studio costante che possa riguardare sia i nuovi sistemi per aumentare la produttività aziendale, che l'inserimento di nuovi prodotti o servizi nel mercato.

? Pianificazione strategica: è necessario essere in grado di studiare in modo pratico e chiaro il percorso che l'azienda deve intraprendere, stabilendo di volta in volta dei potenziali traguardi (realistici) da raggiungere;

? Autostima: è necessaria per arrivare al successo; avere fiducia in se stessi è il primo passo per salire ai vertici aziendali.

Andare controcorrente

Chi trascorre la propria vita sempre all'interno della propria zona di comfort, difficilmente andrà lontano. E, ancora più difficilmente, riuscirà ad avere un grande successo negli affari.

Chi vuole diventare CEO deve essere in grado di assumersi dei rischi e di prendere delle decisioni che, magari, non vengono condivise da tutti.

Ricoprire un ruolo manageriale come questo, significa alle volte andare controcorrente. Chi segue quello che fanno gli altri, senza un minimo di inventiva, rischierà di posizionare il proprio business sempre all'ultimo posto rispetto agli altri competitor del mercato.

Fare networking

Per avere successo nel mondo del lavoro è indispensabile avere a disposizione una rete di connessioni in grado di ispirarci e di tirare fuori il meglio delle nostre capacità.

Per aumentare la propria rete di contatti, la cosa migliore da fare è quella di entrare in contatto con persone che lavorano nell'ambito di riferimento, andare ad eventi di settore, presentarsi a professionisti che lavorano in posizioni chiave all'interno delle aziende e che possono diventare dei mentori a cui chiedere consigli lavorativi e professionali.

Essere realistici

Diventare CEO non è affatto facile. Richiede moltissimo tempo, tanti sacrifici, una marea di energie e tanta dedizione. Chi ambisce ad un ruolo manageriale come questo, infatti, difficilmente ci arriva dopo una manciata di settimane. Anzi. E’ più probabile che questo risultato si ottenga solo dopo anni di esperienza sul campo.

Prima di intraprendere questo tipo di percorso, inoltre, è giusto sapere che questa figura professionale trascorre molto tempo della propria giornata dedicandosi esclusivamente al lavoro. Non si tratta di un impiego al pari di un normale dipendente. L'energia necessaria e la dedizione, richiedono molto spesso di impegnarsi in questo ruolo 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana. Soprattutto nei primi periodi. Ancor prima di iniziare, quindi, è giusto capire se si sia sicuri di voler intraprendere questa strada.

Gestire le finanze

Imparare a gestire le finanze di un’azienda è uno degli step indispensabili per diventare un CEO di successo. Nel caso in cui non si abbiano delle competenze finanziarie adeguate, sarebbe opportuno colmare le proprie lacune facendo degli appositi corsi di formazione, partecipando a seminari o iscrivendosi di nuovo all'università.

Essere in grado di soddisfare le esigenze degli altri

Per riuscire ad acquisire delle ottime abilità di leadership, è indispensabile mettersi a disposizione degli altri. Siano essi clienti, fornitori oppure dipendenti. L’empatia e la comprensione di diversi punti di vista, permette di capire l’insorgenza di eventuali problematiche ancor prima che accadano. Ma anche di proporre prodotti o servizi che possano riscuotere un gran successo nel mercato.

Essere poliedrici

Per avere successo è indispensabile rimanere sempre aggiornati su qualsiasi aspetto che può riguardare in qualche modo il proprio business. Questo significa, non solo approfondire le varie dinamiche del proprio mercato di riferimento. Ma anche, ad esempio, approfondire le varie tematiche inerenti alla tecnologia.

E’ indispensabile, pertanto, acquisire delle competenze a tutto tondo. Il mantra da seguire, in questo caso, è non fermarsi alle basi.

Rimanere sempre aggiornati

Questa è una prerogativa di chiunque volgia fare strada nel mondo del lavoro. Al giorno d'oggi qualsiasi settore ha la capacità di evolversi e stravolgersi in un lasso di tempo davvero brevissimo. È proprio per questo motivo che diventa indispensabile rimanere aggiornati costantemente su tutto ciò che accade attorno a noi. Ma, soprattutto, approfondire il proprio settore di riferimento.

Consultare quotidiani, forum di settore, eventi di nicchia, seminari online, webinar e leggere libri di riferimento (anche in lingua straniera) sono delle attività che dovrebbero entrare a far parte della propria quotidianità.

Programmare la propria carriera

Per raggiungere i vertici più alti di una azienda, è indispensabile avere le idee molto chiare sul tipo di percorso che si sta intraprendendo e su quali siano i traguardi a cui si ambisce. Diventa determinante, quindi, fissare una sorta di scaletta con tutti gli step utili per raggiungere determinati risultati. In questo modo sarà più semplice fare una scelta tra le opportunità che ci vengono proposte. E scegliere solo quelle che permettono di raggiungere la posizione aziendale tanto ambita.

Come anticipato in precedenza, infatti, diventare CEO non è di certo un percorso facile e veloce. Di conseguenza, è indispensabile avere le idee chiare sul da farsi in modo tale da ridurre le possibilità di commettere degli errori che possono far perdere di vista l'obiettivo finale.

