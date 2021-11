Coop vince il super premio per l'eco design degli imballaggi

Un palmarès di tutto rispetto quello ottenuto da Coop al “Bando per l’Ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare 2021” promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi e reso noto durante un evento pubblico organizzato presso la Triennale a Milano. Coop vince 1 Super Premio e 19 menzioni: in particolare, il premio principale è stato assegnato per l’innovazione e l’uso di materiale riciclato nella gruccia monoclip di esposizione della linea di intimo adulti a marchio. Oggetto che ha ricevuto nello scorso mese di ottobre anche il Premio “Carta Etica del Packaging” assegnato dall’Istituto Italiano Imballaggio.

A ritirare i premi, Renata Pascarelli Direttrice Qualità Coop Italia: “Ci onora ricevere questi Premi che per il loro valore e per la quantità dimostrano l’impegno profuso da Coop sul versante dell’eco compatibilità degli imballaggi dei nostri prodotti in un’ottica di economia circolare. E’ la continuazione di un percorso che già ci aveva visti vincitori in passate edizioni”. Un risultato di grande rilievo che riconosce l’impegno della cooperazione di consumatori sui temi dell’ecosostenibilità e in particolare sull’utilizzo di materiale riciclato e di scarti industriali al posto della materia vergine. La motivazione per cui è stato assegnato il premio, fa riferimento esplicito alla spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione della leva di eco-design di utilizzo di materiale riciclato per la quale l’oggetto si è distinto. La gruccia in materiale plastico ma proveniente interamente dal recupero di scarti industriali è stata riprogettata riducendone peso e ingombro e resa ancora più funzionale cosicchè, dopo aver svolto la sua funzione espositiva in punto vendita, venga riutilizzata dai consumatori a casa come appendino o pinza/molletta. Una sorta di nuova vita a fronte di un semplice adattamento manuale spiegato in etichetta.

Oltre a questo altri 19 riconoscimenti per Coop Italia in varie categorie riferiti a altrettanti prodotti a marchio sia food che no food sui quali si è intervenuti nel 2020 in ottica di aumento di percentuale di plastica riciclata, eliminazione di componenti e riduzione/ sgrammatura di materiali: citiamo il caso dell’olio di mandorla nella linea dedicata ai bambini (Crescendo Coop) con il flacone al 100% di plastica riciclata post consumo e le vaschette per affettati sottoposte a importanti interventi di sgrammatura oltre all’inserimento di informazioni per l’invio corretto alla raccolta differenziata prima dell’obbligo legislativo.

Si tratta del numero maggiore di premi assegnati a una stessa impresa. In totale sono stati 326 i progetti presentati nell’edizione 2021 (+13% rispetto all’edizione precedente), 5 i Superpremi per l’innovazione circolare decretati tali da un Comitato Tecnico Allargato composto da referenti esperti di Università (Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, IUAV-Università di Venezia, Università di Bologna), di Legambiente, di Altroconsumo e di ItaliaImballaggio. In totale un montepremi complessivo di 500.000 euro.