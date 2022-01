Zara contro Zara: il curioso caso del pastificio che vince in tribunale contro il colosso mondiale

Come Davide trionfa sul gigante Golia, così Ffauf Italia vince contro il colosso internazionale Inditex. La piccola società di Treviso, specializzata nel settore della ristorazione, conosciuta per il marchio "Pasta Zara", è riuscita a tutelare e difendere il proprio marchio contro il noto brand di abbigliamento Zara, appartenente al gruppo iberico Inditex.

Ffauf Italia difende il suo marchio Pasta Zara da Inditex

Ffauf Italia è riuscita a vincere, grazie anche al team legale di Bugnion, una lunga battaglia legale contro il colosso mondiale dell'abbigliamento Inditex per fermare le mire espansionistiche del gruppo spagnolo nel mondo del food. L'azienda di Treviso ha difeso con le unghie e con i denti il proprio marchio Pasta Zara, dichiarando di averlo registrato per prodotti alimentari, in Italia, già nel lontano 1969, e successivamente anche in diversi paesi dell’Unione Europea. "Quello di Ffauf infatti è un marchio che vede le sue origini negli anni '30, quando il nonno dei 4 fratelli che attualmente gestiscono la società decise di trasferire il proprio stabilimento a Zara, in Croazia, per ampliare il proprio business nella produzione di pasta – chiariscono i legali di Bugnion -. In seguito ci fu la guerra civile in ex Jugoslavia, che portò alla chiusura dello stabilimento e al rientro in Italia, finché negli anni '60 i vertici societari decisero di associare alla propria pasta il nome Zara proprio in memoria del nonno e di quella prima fabbrica realizzata in Croazia".

La sentenza

Il Tribunale dell’Unione Europea, a cui è stata presentata l’opposizione, ha confermato la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di rigettare la richiesta di Inditex di estendere il proprio marchio ai servizi di ristorazione e alle caffetterie, risalente al 2010, secondo la quale "la concessione del marchio Zara di Inditex per servizi di ristorazione avrebbe leso il diritto di esclusiva spettante a Ffauf".