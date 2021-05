Inps, il calendario di tutti i pagamenti per giugno 2021

Reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, bonus per i lavoratori stagionali, bonus Irpef e pensioni: si delinea il calendario dei pagamenti. Ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario

Tra reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, bonus per i lavoratori stagionali, bonus Irpef e pensioni si delinea il calendario dei pagamenti Inps per tutto il mese di giugno. Ecco le date da cerchiare in rosso sul calendario del mese che sta per iniziare.

Tutti i bonus di giugno 2021: le date dei versamenti Inps

La Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione, viene erogata ai lavoratori subordinati che hanno perso il posto dal giorno 10. Ma la data è indicativa, eprché in realtà l'erogazione dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda. Le date esatte del bonus bebè non possono essere stabilite con certezza, vanno dal 10 al 18 giugno: il pagamento viene erogato dall'Inps in base a quando è stata presentata la domanda.

Dal 15 giugno in avanti verrà corrisposto il cosiddetto reddito di emergenza per il quale è stata prevista una proroga relativa alle mensilità di marzo, aprile e maggio nel decreto sostegni. La cifra va da un minimo di 400 euro a un massimo di 840 euro. Si tratta in questo caso della prima mensilità per chi ha presentato la domanda entro il 31 maggio, della seconda per chi l’ha fatto entro il 30 aprile. Il decreto Sostegni bis ha prorogato tale contributo che potrà essere richiesto entro il 31 luglio 2021 per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Spetta a quei nuclei familiari che rispettino, congiuntamente, una serie di requisiti: tra questi un valore del reddito familiare inferiore alla soglia pari all’ammontare del beneficio del reddito stesso.

Il 15 giugno e 27 giugno sono le date del reddito di cittadinanza: il 15 è il giorno dei cittadini che ricevono il reddito o la pensione di cittadinanza per la prima volta: saranno chiamati a ritirare la carta con la prima mensilità già accreditata. Il 27 giugno vengono invece ricaricate le card di chi ha già usufruito del contributo nei mesi precedenti. Ma il 27 giugno cade di domenica, possibile quindi che vi sia un ritardo minimo.

Dal 23 giugno il bonus Irpef: verranno erogati i 100 euro mensili direttamente in busta paga o sul conto corrente dei beneficiari, ovvero lavoratori dipendenti e assimilati, sia privati che pubblici, con un reddito inferiore ai 28mila euro annuali.

Le pensioni di luglio vengono pagate dal 25 giugno 2021

Infine, il bonus 2400 euro che viene confermato dal decreto Sostegni Bis dopo le mensilità di gennaio, febbraio e marzo (800 euro per ogni mese, 2.400 in totale). La maggior parte dei destinatari del bonus relativo a quei tre mesi ha già ricevuto il versamento ma chi ha presentato la domanda nei giorni prossimi alla scadenza è possibile che lo riceva nei primi di giugno. A giugno è prevista l’attivazione di questo bonus, destinato ai lavoratori stagionali e che in questo caso ammonta a 1.600 euro, per i mesi di aprile e maggio