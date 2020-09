Un sogno che diventa realtà, la casa editrice che pubblica opere inedite di aspiranti scrittori

Racconti, poesie e romanzi, ma anche saggi e tesi di laurea. Nuova opportunità per autori. Kemonia Edizioni, una casa editrice siciliana indipendente, seleziona opere originali e inedite per le collane del proprio catalogo. Gli aspiranti scrittori che sognano di vedere pubblicato il manoscritto hanno tempo fino al 31 ottobre 2020, giorno in cui verrà chiusa la selezione in concorso.

Come partecipare

Parola d’ordine originalità. Che siano opere inedite di poesia, romanzi o raccolte di racconti, ma anche tesi di laurea o manuali e testi di saggistica, infatti, ciò che conta per superare la selezione è l’originalità. Le opere al vaglio saranno così di vario genere. Per partecipare basta inviare il proprio testo insieme ai dati personali (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico) in una busta chiusa all’indirizzo di Edizioni Kemonia, via Vann'Antò 16 - 90144 Palermo oppure via e-mail a kemoniaedizioni@gmail.com.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un sogno nel cassetto, dunque, che presto potrebbe diventare realtà. I volumi di Kemonia infatti hanno il codice Isbn, a richiesta bollino Siae, codice a barre e vengono distribuiti sul territorio nazionale (circuito Feltrinelli, Ubik e altro), in Svizzera e venduti anche all'estero.