Come scoprire chi ha vinto? Cosa succede dopo? L'Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato i codici vincenti: ecco cosa fare per ricevere i premi

Nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, è stata inaugurata la Lotteria degli scontrini, con la prime estrazione dei codici vincenti. Dieci consumatori hanno vinto il premio da 100mila euro con i loro scontrini (con spese tra i 15 e i 700 euro), mentre con il medesimo tagliando verranno premiati altrettanti esercenti con 20mila euro. Ma come si fa a sapere chi ha vinto? Cosa succede dopo l'estrazione? L'Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato su Twitter data, ID e importo degli scontrini fortunati. Adesso sarà la stessa Agenzia a contattare i vincitori per la consegna dei premi.

Lotteria degli scontrini: i vincitori aspettano la ''chiamata''

I vincitori della prima lotteria degli scontrini saranno contattati dall'Agendia dei monopoli, ''completate tutte le verifiche, come da regolamento, nei giorni successivi tramite posta elettronica certificata o attraverso raccomandata''. L'Adm ricorda che i premi dei primi 10 codici estratti ammontano a 100 mila euro per gli acquirenti e 20mila euro per gli esercenti (per un totale di 1,2 milioni).

Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Agenzia Dogane e Monopoli, i vincitori avranno 90 giorni di tempo per recarsi in un ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, dove verrà identificato e dove gli verranno chiesti gli estremi del suo conto per effettuare il bonifico bancario a postale. Successivamente avverrà il pagamento del premio direttamente sul conto corrente bancario o postale.

Chi non vincerà nelle prima estrazione, quella di giovedì 11 marzo 2021, potrà rifarsi inseguito. Infatti con i biglietti virtuali della lotteria di febbraio non vincenti, così come quelli dei mesi successivi, si potrà concorrere all’estrazione annuale che mette in palio 5 milioni di euro. L’11 marzo in palio ci sono anche i primi dieci premi da 20mila euro per commercianti ed esercenti che hanno accettato il codice lotteria (ne sono stati richiesti finora 4 milioni) presentato alla cassa dai loro clienti Aumenta costantemente il numero di chi sta adeguando i registratori telematici (ad oggi quasi 1,5 milioni) per far partecipare i clienti alla lotteria, ma solo il 15,9% degli esercenti (su un totale di 1,24 milioni accreditati) ha inviato i dati ed entrerà in gioco per le estrazioni riservate a chi vende.

Come specifica il sito del governo dedicato alla lotteria degli scontrini, giovedì 11 marzo prendono il via le estrazioni mensili che premiano gli acquisti senza contanti di febbraio. A giugno invece si terranno le prime estrazioni settimanali del 2021 e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

Lotteria degli scontrini, l'estrazione di giovedì 11 marzo: codici e premi

Ecco quali sono i codici vincenti della Lotteria degli scontrini estratti dall'Agenzia Dogane e Monopoli nella giornata di giovedì 11 marzo:

n° 0495-0480 99MEY021285 del 19/02/2021 importo di 146,77 euro;

n° 0517-0006 99MEY039641 del 19/02/2021 importo di 71,82 euro;

n° 0654-0161 53SNS303262 10160009 del 06/02/2021 importo di 66,90 euro;

n° 0469-0138 96MEV073613 del 20/02/2021 importo di 719 euro;

n° 0965-0082 53SNS301155 64360007 del 14/02/2021 importo di 14,59 euro;

n° 0030-0028 99IEC005684 del 07/02/2021 importo di 29,30 euro;

n° 0814-0132 96SRT000342 03510007 del 17/02/2021 importo 21,10 euro;

n° 1680-0261 99MEY010023 del 20/02/2021 importo 72,82 euro;

n° 0687-0327 53MN2015815 del 15/02/2021 importo 27,83 euro;

n° 0884-0007 53SNS300452 11460027 del 17/02/2021 importo 67,20 euro.

Che cos'è la lotteria degli scontrini

In sintesi: i consumatori potranno, con gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, partecipare all'estrazione di premi da migliaia di euro. Sarà importante che gli acquisti vengano effettuati pressi punti vendita che trasmettono telematicamente i corrispettivi e che generano quindi biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. Quindi non tutti i negozi.

La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico.

Partecipare alla lotteria è facile: se sei maggiorenne e residente in Italia, procurati in questo sito - nella sezione Partecipa ora - il codice lotteria e mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Fatto questo, il tuo scontrino elettronico ti regalerà biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Non consentono di partecipare alla lotteria:

gli acquisti di importo inferiore a un euro

gli acquisti effettuati online

gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Nella fase di avvio della lotteria non consentono di partecipare:

gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche

gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.)

gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria scontrini: tutte le date delle estrazioni mensili 2021

Le date delle estrazioni della lotteria degli scontrini nel 2021: