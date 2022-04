Uova Kinder e rischio salmonella: tutti i lotti ritirati in Italia

Come annunciato nella giornata di ieri, il Gruppo Ferrero ha deciso di ritirare dal mercato in via precauzionale anche dall'Italia alcuni lotti di prodotti Kinder realizzati presso lo stabilimento di Arlon, in Belgio. Il richiamo riguarda soltanto i Kinder Schoko-Bons, prodotti nel sito belga e non gli altri prodotti. L'azienda ha preso questa decisione dopo i numerosi casi di salmonella registrati in diversi Paesi europei e collegati agli ovetti di cioccolato. "Come precauzione - ha spiegato il Gruppo in una nota - Ferrero ha preso la decisione volontaria di richiamare specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022. Ferrero intende, inoltre, rassicurare di non aver ricevuto negli ultimi 6 mesi in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder".

Rischio salmonella: i lotti dei prodotti Kinder ritirati in Italia

Nella giornata di oggi, mercoledì 6 aprile, il ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito i richiami ufficiali per rischio microbiologico relativi ai Kinder Shoko Bons. I due differenti documenti fanno riferimento alle confezioni da 46 e 125 grammi. Lo stabilimento di origine è appunto quello di Arlon, in Belgio, e il motivo del richiamo è il medesimo: "Possibile presenza di salmonella": I prodotti hanno una scadenza compresa tra il 28/05/2022 e il 19/08/2022.

Per quanto riguarda le confezioni da 46g, i lotti interessati dal richiamo sono i seguenti: L291, L292, L302, L307, L308, L313, L319, L320, L321, L329, L330, L334, L335, L347, L350, L354.

Invece, per la confezione da 125 g i lotti sono i seguenti: L288, L291, L293, L301,L302, L306, L307, L310, L312, L313, L316, L319, L320, L321, L326, L327, L328, L329, L334, L337, L338, L341, L347, L348, L349, L351, L352, L356, L005, L006, L028, L029. Per chi avesse acquistato questi lotti di Shoko Bons Kinder, il ministero della Salute consiglia di non consumare i prodotti.

Ferrero: "Nessun prodotto analizzato è risultato contaminato"

Sempre nella giornata di ieri la Ferrero aveva rassicurato i consumatori attraverso una seconda nota: "Nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella. L'azienda sta lavorando con i propri clienti al fine di garantire che questi prodotti non siano più disponibili sul mercato. L'azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90. Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea - sottolinea Ferrero - con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti".