Piemonte e Israele, la nuova partnership all'insegna di tecnologia e innovazione

Ceipiemonte e Margalit Startup City hanno annunciato oggi una nuova collaborazione tra la regione Piemonte e Gerusalemme. La nuova partnership mirerà a costruire nuovi ponti tra le organizzazioni tecnologiche, commerciali ed economiche in Piemonte e nella città di Gerusalemme.

Il Piemonte, negli ultimi decenni ha diversificato la propria struttura economica, orientandosi sempre più verso settori legati all'economia della conoscenza e dell'innovazione. Alcune delle più importanti aziende italiane e multinazionali hanno sede in Piemonte, tra cui l’ex Fiat ora Stellantis, Ferrero, Olivetti, Huawei, Vishay, Collins Aerospace, L'Oreal, Microsoft, Oracle e altre ancora. Situato strategicamente nel cuore dell'Europa e dell'area mediterranea, il Piemonte è una regione dinamica nei servizi, con una forza lavoro qualificata, flessibile e versatile.

Margalit Startup City è promotore e ideatore di una rete di centri di eccellenza per l'innovazione in Israele, con un centro dedicato alla tecnologia informatica e climatica a New York. I centri integrano i migliori partner strategici locali e internazionali sia nel settore pubblico che privato, collegando città, persone e idee. Questi centri di innovazione stanno rafforzando i motori socioeconomici della crescita, creando posti di lavoro di alta qualità e comunità completamente nuove.

"La nostra missione è sempre stata quella di costruire ponti, tra comunità, tra città, tra regioni - e oggi è una pietra miliare in questo viaggio", ha affermato Erel Margalit, fondatore e presidente esecutivo di JVP e Margalit Startup City, "Il Piemonte, regione dell’Italia nordoccidentale, è una regione ricca di tradizione e agricoltura, oltre che di tecnologie, un'industria automobilistica leader, con robotica, aerospazio e tecnologie pulite. Questa è una regione che è un partner naturale per noi in Israele, dove portiamo le tecnologie al servizio dell'umanità e del pianeta nella prossima era. Questa è una grande pietra miliare per la cooperazione tra Israele e l'Italia. Attraverso le nostre Margalit Startup Cities, con la tecnologia alimentare in Galilea, con la tecnologia informatica a Beer Sheva e anche con la tecnologia informatica e climatica a New York. Oggi non apriamo una sola partnership, ci stiamo espandendo attraverso un'intera rete di innovazione".