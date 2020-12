Arriva lo smartphone di Stato, gratis e con abbonamento internet incluso

Arriva il 'Kit digitalizzazione', che comprende un cellulare e un abbonamento a internet per un anno, in comodato d'uso, per le famiglie con un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui. La misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla manovra di bilancio, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza.

Il beneficio sarà concesso a un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per il 2021. Come si legge nel testo dell'emendamento la famigia che ne farà richiesta dovrà dotarsi dello Spid.

"Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale" per i nuclei familiari "non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività", si legge nell'emendamento.