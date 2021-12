Il SuperEnalotto diventa irlandese: Flutter scommette su Sisal

Sisal, storica azienda italiana che opera nei settori del gioco e dei servizi di pagamento, passa di mano e diventa irlandese. La Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, ha offerto 1,9 miliardi di euro alla CvC Capital Partners Fund VI per il 100% della società di gaming che gestisce il SuperEnalotto e che negli ultimi anni ha accresciuto la propria presenza online. L'obiettivo del gruppo irlandese attivo nel settore del gaming internazionale è quello di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale. Grazie all'acquisizione, che dovrebbe concludersi entro il secondo semestre del 2022, la presenza italiana online combinata tra Sisal e Flutter (attraverso PokerStars e Betfair) risulterà pari al 20%.

Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal, ha commentato: "Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un’azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell’innovazione digitale, nell’espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia. Siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team". Entusiasta anche Peter Jackson, ceo di Flutter: "Sono lieto di accogliere Sisal, operatore leader in Italia nel gaming, in Flutter perché questo ci consente di acquisire una posizione leader nel mercato italiano".