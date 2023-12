Cosa vuol dire che Iliad e Vodafone si fondono (forse)

Iliad ha annunciato di aver presentato a Vodafone una proposta di fusione tra le attività dei due gruppi di telecomunicazioni in Italia, attraverso la creazione di una nuova azienda co-partecipata al 50%. La proposta formalizzata dal principale azionista della telco francese Xavier Niel valuterebbe Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro, oltre un miliardo in meno dell'offerta che un anno fa lo stesso Niel aveva proposto al gruppo inglese. Iliad è entrata nel mercato italiano della telefonia mobile nel 2018 e secondo quanto si legge nella nuova proposta di partenariato si valuta 4,45 miliardi di euro.

"Il mercato delle telecomunicazioni in Italia richiede la creazione di un soggetto più innovativo possibile, crediamo che i profili e le competenze complementari di Iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la forza finanziaria di investire a lungo termine" spiega Thomas Reynaud, amministratore delegato del gruppo Iliad. Secondo le stime la newco che si creerebbe con la fusione punterebbe in particolare sull'adozione della fibra e la diffusione del 5G, con oltre 4 miliardi di investimenti pianificati nei prossimi 5 anni.

La fusione proposta - secondo le intenzioni di Iliad - creerebbe l'operatore più innovativo in un mercato italiano con 5 operatori di rete mobile e oltre 10 fornitori di broadband fissa: l'attività derivante dalla fusione potrebbe generare ricavi di circa 5,8 miliardi di euro e utili core di circa 1,6 miliardi di euro l'anno.

Secondo quanto si è appreso l'offerta prevede per Iliad la facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario della nuova società a un prezzo per azione pari all'equity value al closing. Nel caso in cui Iliad decidesse di esercitare interamente queste opzioni, si genererebbero ulteriori 1,95 miliardi di liquidità per Vodafone oltre ai 6,5 miliardi compresi nell'offerta e i 2,5 distribuiti ai soci.

La mossa dell'azienda francese arriva dopo che Vodafone aveva fatto intendere di voler rivedere i propri investimenti in Italia anche alla luce di un ventilato accordo con Fastweb, la telco del gruppo svizzero Swisscom. Vodafone non ha direttamente commentato la proposta di acquisto.