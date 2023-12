Voucher vacanza 2024: la regione in cui soggiorni 4 notti al prezzo di 2

Viene riproposto anche nel 2024 il voucher vacanza Piemonte. A confermarlo oggi il suo ideatore, Paolo Bongioanni, oggi capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e per molti anni direttore dell'Atl Cuneo. "La Regione Piemonte - informa una nota - ha stanziato per la formula risorse per ulteriori 431 mila euro, usufruibili fino al 30 giugno 2024".

Come funziona? I voucher vacanza prevedono che a fronte di un soggiorno di 4 notti in Piemonte l'ospite ne paghi solo due. Delle altre si fanno carico rispettivamente la Regione Piemonte e la struttura ospitante prescelta

"Il voucher - sottolinea Bongioanni - continua a essere un formidabile strumento di incentivazione. Va infatti nella direzione di sostenere tanto le imprese turistiche quanto le famiglie, e aiuta il grande sforzo in atto a ogni livello per destagionalizzare l'offerta turistica tradizionale e favorire la scoperta del nostro straordinario territorio dodici mesi l'anno".

La formula per il 2024 resta identica agli anni scorsi. Minimo quattro notti, paghi oggi, ne usufruisci quando desideri purché entro il 30 giugno 2024. Oltre alla prenotazione del soggiorno, il voucher permette anche di usufruire di uno sconto del 50% sul prezzo di vendita di pacchetti e servizi turistici, ad esempio accompagnatori cicloturistici, pacchetti benessere, esperienze outdoor e altre attività. Per fruire del Voucher Vacanza e Servizi ci si può connettere al portale VisitPiemonte.