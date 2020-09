Let me tell you my Italy, a Cracovia l'evento che promuove l'Italia attraverso i racconti di travelblogger e influencer

Sabato 26 Settembre nella magica città di Cracovia si svolgerà la conferenza “Let me tell you my Italy”, organizzata dall’agenzia Let me Italian you.

“Let me tell you my Italy” è un evento unico sotto forma di conferenza rivolto alla promozione turistica dell’Italia attraverso la partecipazione come speakers di diversi travel bloggers e influencers che promuoveranno l’immagine dell’Italia attraverso i loro racconti, foto, video realizzati durante uno dei loro viaggi nel paese della “dolce vita”.

A causa della pandemia di Covid-19, l'immagine dell'Italia è stata fortemente rovinata in questi ultimi mesi: le persone hanno dimenticato le immagini di una Italia bella e felice, ora hanno in mente immagini di ospedali sovraffollati e un numero infinito di morti. L'obiettivo degli organizzatori è di ri-promuovere all'estero l'immagine dell'Italia attraverso racconti/immagini di alta qualità di chi l'ha realmente vissuta e amata e di ri-diffondere un immagine “felice” dell’Italia cosi da creare una forte attrazione turistica verso le destinazione italiane. Per raggiungere tale obiettivo sono stati inviatati 8 famosi travel-bloggers che vedono nell’Italia una delle loro destinazioni preferite: @carmelatte, @cassiesamji, @theblondeflamingo, @ely_7_ , @callia_m , @creativeroamers, @kateslook e l’attrice Karolina Porcari.

Ciascun speakers avrà a disposizione circa 20 minuti per la sua presentazione. Sarà uno story-telling coinvolgente e dinamico che farà sognare i partecipanti: parleranno di quali località hanno visitato, perché amano l’Italia, perché bisogna visitarla, perché continua ad essere una delle loro mete turistiche preferite.

L’evento è supportato dalla Camera di Commercio Italiana in Polonia, dall' Istituto Italiano di Cultura di Krakow, dalla Istituto Polacco di Roma -Ufficio Culturale dell'Ambasciata di Polonia. Inizio previsto alle ore 10:30 all’interno della prestigiosa “Faculty of Tourism and Leisure - University of Physical Education” di Cracovia. Se sarete a Cracovia in quel giorno, vi invitiamo a contattare gli organizzatori per confermare la vostra partecipazione in quanto l’ingresso alla conferenza avviene solo tramite invito per garantire il rispetto delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria.

Concludono gli organizzatori, affermando: "Italia, bellezza da condividere! Vogliamo far sognare di nuovo di vivere e assaporare il fascino de La Dolce Vita. L'Italia ispira da secoli pensatori, artisti e scrittori. Dall'architettura alla cultura, c'è molto di cui parlare quando si parla di Italia.”