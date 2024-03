"6 ore che sembrano 24, sfiancante": Panariello, Edoardo Ferrario e Aurora Leone a Lol 4

Tre generazioni diverse - come ci tengono a sottolineare - e tre comicità differenti. La risata però è universale, così come le difficoltà di far ridere il pubblico. Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, nel cast di Lol 4, ne parlano su Today.it: "Non è semplice far ridere, però cambia - spiega il comico toscano - Ricordo che quando scrivevo gli spettacoli teatrali o televisivi, se scrivevo una battuta il lunedì potevo dirla il sabato sera in tv o a teatro. Adesso scrivo una battuta il lunedì e il lunedì sera già l'hanno fatta tutti su Instagram, su Youtube. Non fai in tempo a pensarla che c'è già qualcuno che l'ha fatta, anche con i personaggi è così. Te ne viene in mente uno nuovo e ti dicono che c'è già qualcuno che lo fa. La difficoltà sta lì, devi essere più veloce del pensiero".

Trovarsi insieme a nomi importanti della comicità italiana, per i più giovani Ferrario e Leone è stato uno stimolo importante: "Hai un po' di paura a far ridere delle persone che fanno questo da tanto tempo - rivela l'attrice dei The Jackal - dall'altra parte però hai la possibilità di averli lì e quindi è uno stimolo a fart fare qualcosa che non faresti di solito, è come quando viene a vederti alla partita di calcio l'allenatore che potrebbe investire su di te". Anche il comico romano è d'accordo: "Quando ho visto chi c'era, Giorgio, Diego (Abatantuono, ndr), persone con un'esperienza enorme e che non avrebbero mai riso davanti alle cose che avevo scritto... Però il bello di Lol è proprio quello, che si crea una sintonia all'interno dello studio, ognuno è stato spalla dell'altro".

6 ore "sfiancanti" ammette Aurora Leone, incalzata dai colleghi: "Sono come un'intera giornata, come il tempo su Marte".