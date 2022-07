Antonino Spinalbese, Belen è solo un ricordo: i baci infuocati con Giulia Tordini

Antonino Spinalbese ha passato il weekend al mare, a Forte dei Marmi con Giulia Tordini, la designer di gioielli che ha fatto breccia nel suo cuore. Poco tempo fa però era in compagnia della modella brasiliana Helena Prestes e in quell'occasione a Chi confidò di star cercando "attimi che mi facciano bene, non do certezze", che anche Tordini sia una compagnia di passaggio? Questo è ancora troppo presto per poterlo sapere.

Spinalbese più di una volta ha parlato di come la sua vita sia cambiata con Belen: non solo per la nascita di Luna Marì, ma anche per l'attenzione mediatica rivolta su di lui. Situazione che prima gli stava stretta, ma che adesso si trova a cavalcare: ha da poco lanciato una linea di costumi e su Instagram è molto presente. Secondo molti Spinalbese sarebbe pronto a entrare nella casa del Gf Vip per togliersi di dosso l'appellativo "ex di Belen", ma al momento nessuna conferma.

Chi è Giulia Tordini

Marchigiana doc, nata a Civitanova Marche, Giulia Tordini è la figlia di Piero Tordini, il noto designer di scarpe e sorella di Giorgia che ha fondato, con Gilda Ambrosio (che è stata legata a Stefano De Martino), il brand The Attico. Anche Giulia vive di moda, sono suoi, infatti, i gioielli Leda Maderan, marchio creato, nel 2019, dalla giovane in onore di sua nonna Leda Madera Marta Spinucci dopo la laurea allo IED di Milano. E se la ragazza era già seguitissima sui social, figuriamoci adesso che è diventata, a quanto pare, la nuova partner di Antonino Spinalbese.

Foto dal settimanale Chi.