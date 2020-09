"Per tutti i puffi", Cristina D'Avena strega i social con il suo décolléte

Idolo di un'intera generazione, quella '80/'90, cresciuta con le sue sigle dei cartoni animati, ora - oltre vent'anni dopo - icona sexy. La svolta erotica di Cristina D'Avena lascia a bocca aperta anche i più nostalgici, quelli che nella cantante bolognese non possono fare a meno di rivedere la romantica Licia, anzi, sono proprio loro a dare libero sfogo ai più celati impulsi davanti all'ultimo esplosivo bikini pubblicato su Instagram.

"Ciak... Si gira... Vi penso" scrive a corredo della foto, e i follower viaggiano. Altro che film! Sul profilo della cantante si vola. "Per tutti i puffi" si legge tra i commenti e scorrendo il mood è sempre quello. "Strapazzami di coccole" chiede qualcuno, "ti pufferei" azzarda un altro, poi il colpo di genio: "Kiss Milf Licia".

56 anni, compiuti a luglio, per Cristina D'Avena il tempo sembra non passare mai. Merito delle canzoni che riportano all'infanzia, ma anche di una forma fisica strepitosa che ha deciso di sfoggiare da un paio d'anni a questa parte. "Essendo femmina mi piace anche fare scatti con pose più appariscenti - aveva spiegato tempo fa in un'intervista - Le pubblico per i miei fan, che magari vogliono sapere come sono nel quotidiano, quando vado al mare". Le farebbe un applauso anche Marrabbio.