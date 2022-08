Matteo Salvini, vacanza lampo (e bollente) con Francesca Verdini: le foto

La campagna elettorale più infiammata di sempre è in atto ma Matteo Salvini ne approfitta comunque per ritagliarsi del tempo di qualità con la fidanzata Francesca Verdini. La coppia è stata paparazzata dal settimanale “Chi” a Poltu Quatu, in Costa Smeralda, dove ha trascorso dei giorni spensierati all’insegna dell’amore. Il leader leghista e la figlia di Denis Verdini appaiono affilatissimi nelle foto rubate in piscina. Eccoli mentre si coccolano e giocano insieme a bordo vasca tra un selfie e l’altro. Francesca, che ha appena compiuto 30 anni, sfoggia una capigliatura wild e un fisico da urlo, a cui il politico non sa resistere.

Nonostante i tre giorni di vacanza con la campagna, Salvini non ha rinunciato agli impegni politici. Durante la permanenza in Sardegna, infatti, ne ha approfittato per incontrarsi con Roberto Calderoli, colonna portante del partito, in vacanza sull’isola insieme alla famiglia. E in terra sarda non poteva mancare neppure un incontro con l’alleato Silvio Berlusconi. Il leader del carroccio ha lasciato la sua Francesca qualche ora per recarsi a Villa Certosa dove è stato impegnato in una lunga e affettuosa riunione con il presidente.

L’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

Dopo 3 anni d’amore tra Salvini e la Verdini sembra procedere a gonfie vele, nonostante i 19 anni di differenza. I due convivono a Roma, e Matteo per amore della fidanzata si è spostato dal centro della capitale in una zona più esterna circondata da ampi spazi aperti. Francesca, che gestisce una società di produzione cinematografica sembra avere anche un ottimo rapporto con i figli di Salvini, Federico, 19 anni, ma sopratutto la piccola Mirta, a cui in più occasioni ha rivolto affettuose attenzioni da vice-mamma.

