Victoria dei Maneskin nuda su Instagram: la foto da bollino rosso

Nuda, sguardo dritto in camera, e il seno coperto lo stretto necessario con due cuoricini rosa disegnati. Victoria De Angelis si mostra senza veli sui social, lanciando la sfida: "Provando a non essere segnalata ancora una volta da Instagram". La bassista dei Maneskin era già stata bacchettata tempo fa (più di una volta) per dei contenuti troppo bollenti, ma continua a gettare benzina sul fuoco e l'ultimo scatto è forse tra i più hot.

Follower in tilt, ma tra fiamme e complimenti di ogni genere c'è anche chi le consiglia di fare un passo indietro. Ilmenestrelloh, digital creator molto famoso sui social, avverte: "Amo togli, fidati di me che sto passando i guai per colpa di Instagram". Ma la foto è ancora lì e i like si moltiplicano di ora in ora.

Il post di Victoria De Angelis su Instagram

Victoria è fidanzata?

Lo scorso agosto avevano fatto il giro del web le foto di Victoria con una misteriosa ragazza che in molti avevano additato come sua fidanzata. Negli scatti la 21enne e la presunta dolce metà si scambiavano baci e sguardi complici a bordo di uno scooter. Non ci fu nessuna conferma né smentita, ma ad oggi la famosa bassista risulta single. A farle una corte spietata sia uomini che donne, Victoria infatti ha rivelato - sempre la scorsa estate - di essere bisessuale: "Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene. Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po' disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa".