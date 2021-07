Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il terzo figlio: "Tre è il numero perfetto"

Flavia Pennetta è in dolce attesa per la terza volta. A distanza di un anno e sette mesi dalla nascita della secondogenita, la campionessa di tennis ha annunciato ai follower la bella notizia: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”, si legge a corredo dello scatto che mostra la sua pancia teneramente baciata dai suoi due figli, Federico e Farah. Nello scatto anche la mano premurosa di Filippo Fognini, pronto a diventare papà per la terza volta allargando una famiglia più unita che mai. Tra i centinaia che stanno augurando il meglio alla coppia, Filippo Magnini, Alice Campello, Costanza Caracciolo, Eleonora Abbagnato, Federica Pellegrini, Valeria Solarino, i cui auguri si uniscono a quelli dei fan felici di condividere con loro questa nuova immensa gioia.

Sposati dal 2016 i due assi del tennis hanno coronato il loro amore con i piccoli Federico (nato nel 2017) e Farah (nata nel 2019), pronti ad accogliere con gioia una sorellina o un fratellino e ricoprirlo d’amore.