Flavio Montrucchio e l'amore con Alessia Mancini: "Vi svelo il segreto del nostro matrimonio"

Sposati da 17 anni, hanno due figli e sono affiatatissimi sia a casa che in tv. A dicembre hanno condotto insieme su Real Time 'Junior Bake Off Italia'

Uniti e innamorati, a casa come in tv. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono senza dubbio una delle coppie più belle - e longeve - dello star system italiano. Sposati da 17 anni e genitori di Mya, nata nel 2008, e Orlando, nato nel 2015, a dicembre hanno esordito al timone di 'Junior Bake Off Italia', in onda su Real Time, mostrando di essere affiatatissimi anche nella co-conduzione di un programma.

Flavio Montrucchio: "Io e Alessia ci rispettiamo, nessuno invado gli spazi dell'altro"

Difficile lavorare con il proprio partner, soprattutto in televisione, ma loro hanno superato la sfida a pieni voti. Merito, come spiega Montrucchio in un'intervista sul settimanale Oggi, del feeling che hanno da sempre: "Sicuramente presentare un programma in coppia è un buon test. Bisogna essere molto rodati per affrontarlo. Infatti noi l'abbiamo superato. Non per niente siamo sposati felicemente da 17 anni". Il loro matrimonio è inossidabile, merito del grande amore che li unisce ma anche del rispetto per la libertà dell'altro: "Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda - spiega ancora il conduttore - Nessuno invade gli spazi dell'altro. Questo è il segreto della nostra longevità".

Il primo incontro tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Tra loro è stato un colpo di fulmine, fa sapere Flavio Montrucchio. È scattato tutto la prima volta che si sono visti e da quel momento non si sono più lasciati. Il conduttore ricorda ancora il primo appuntamento: "Adottai un atteggiamento misto, a cavallo tra il galante e il formale. Diciamo ufficiale e gentiluomo. Fu amore a prima vista. Il colpo di fulmine esiste. E noi ne siamo la prova".