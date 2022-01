Maria Elena Boschi e Giulio Berruti la crisi è passata: sono ad un passo dal matrimonio

La storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sembra aver superato la crisi, i due sono in vacanza insieme. Alcuni messaggi lanciati sui social avevano lasciato intendere che tra i due ci fosse qualcosa che non andava: lei aveva pubblicato gli auguri di buon Natale in compagnia del fratello, lui nella notte aveva condiviso una storia con una frase eloquente "Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore", non proprio una dichiarazione d'amore.

La crisi, che sembrava quasi certa, invece sembra che non ci sia mai stata (o che sia rientrata). I due sono in vacanza insieme in montagna, non ci sono foto insieme ma i paesaggi che si vedono sulle loro storie e foto su Instagram sono uguali. E poi ecco che Berruti si è lasciato andare ad una dimostrazione d'amore social commentando con un cuore la foto di Boschi.

La coppia sembra quindi essere felice e pronta a fare l'importante passo di sposarsi e mettere su famiglia, forse già in questo 2022.

Maria Elena Boschi pronta a diventare mamma

“Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”: così l’onorevole Maria Elena Boschi ha parlato della sua storia d’amore con l’attore Giulio Berruti, confessando il sogno di diventare madre. “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo” ha aggiunto ancora, confidando poi i dettagli di un amore sempre più solido che potrebbe essere suggellato con il matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.