Ilaria D'Amico "rovinafamiglie" per l'amore con Buffon? "Ci siamo incontrati in periodi dolorosi"

Un amore nato 7 anni fa quello tra Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, che ha dato a entrambi la gioia di un altro figlio. Oggi possono dire di aver fatto bene a fidarsi dei loro sentimenti, ma nel 2013, quando si avvicinarono per la prima volta, non era così scontato e soprattutto non era affatto semplice.

La loro relazione è iniziata al culmine della crisi fra il portiere della Juventus e la moglie Alena Seredova - da cui ha avuto due figli - ma a chi ancora oggi chiede alla giornalista Sky se si sente responsabile della fine del loro matrimonio risponde seccata, come nell'ultima intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano: "Ci risiamo: ha mai sentito usare il termine rovinafamiglie per un uomo? C'è l'orrendo gusto di voler ritenere una donna sempre responsabile della fine di qualcosa. Quando io e Gigi ci siamo incontrati eravamo già persone mature e responsabili, reduci da rapporti fortemente compromessi e da periodi molto dolorosi".

Sugli inizi con Buffon racconta ancora: "Io non ho trovato un uomo felice in un rapporto idilliaco che ha battuto la testa e improvvisamente si è innamorato di me, bensì un uomo con una crisi esplosa da tempo nella coppia, che ha trovato me nella stessa situazione". Insieme hanno preso la coraggiosa decisione di darsi una possibilità, ed è stata la scelta giusta: "Quando ti parte il cuore è bellissimo ma al tempo stesso spaventoso. Ci siamo fidati di noi, di quelllo che sentivamo. Ho seguito il cuore, non la ragione perché quella mi portava solo a cose negative. Dal lavoro all'immagine pubblica al giudizio di chi si mette lì con il dito puntato".