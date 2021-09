Miriam Leone, la dedica al marito: "Il nostro amore ha ricucito le mie ferite"

A due giorni dal 'sì', Miriam Leone svela sui social alcuni retroscena del matrimonio con Paolo Carullo. Le nozze, organizzate in gran segreto, si sono celebrate sabato a Scicli, in Sicilia, e soltanto adesso l'attrice condivide le emozioni dei preparativi. Iniziando da quel 30 luglio a Parigi, giorno della prova ufficiale dell'abito da sposa, come scrive su Instagram condividendo alcuni scatti: "Che momento indimenticabile. Desideravo che il mio abito avesse il velo e che il motivo del ricamo fossero le spighe di grano, bellissimo simbolo. Lo sognavo e disegnavo nella mia testa fantasticando".

Un abito meraviglioso firmato Dior, "un'opera d'artigianato e amore" fa sapere, spiegando: "L'abito è tutto ricamato a mano e la gonna di organza si muove con una leggerezza che desideravo fosse la base del mio abito". E poi ringrazia la sua stylist, ma soprattutto un'amica: "Mi ha aiutato in tutto e per tutto. E' stata al mio fianco non solo nello styling, ma nella vita, mano nella mano. Lei è una di quelle persone che se le incontrate nella vita sono il bene più prezioso: non vi sfrutteranno mai e vi staranno accanto senza che voi dobbiate chiedere. Si chiamano amici, sono pochi e stupendi".

La dedica al marito

Ogni dettaglio è stato pensato, dall'abito all'acconciatura, come spiega ancora: "Uno chignon basso cucito con filo d'oro". Non a caso, ma un vero e proprio simbolo dell'amore con il marito, a cui dedica le parole più belle: "Volevo che si ispirasse al kintsugi, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite. Le ha ricucite insieme con l'oro, rendendo tutto sano e prezioso. Grazie amore".

I post di Miriam Leone dopo il matrimonio