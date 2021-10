Piero Angela e l’amore per la moglie: "Verso di lei ho ancora un senso di colpa"

Dal 21 ottobre, per la gioia dei tantissimi fan che lo seguono con stima ed entusiasmo, Piero Angela torna con la nuova serie di Superquark+, in onda su RaiPlay con 10 puntate dedicate all'amore dal punto di vista della scienza. L’intenzione è quella di far conoscere agli spettatori cosa succede agli esseri umani quando stabiliscono relazioni amorose: "Uno sguardo divulgativo e scientifico sull'amore e sulla sessualità, argomenti che interessano soprattutto i giovani" ha spiegato il giornalista che, presentando il suo nuovo lavoro televisivo, ha anche fatto riferimento alla sua vita privata, da 68 anni trascorsa accanto alla moglie Margherita.

"Ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un'epoca nella quale ci si dava ancora del 'lei'. L'ho conosciuta alla festa di un'amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati" ha confidato poi il divulgatore scientifico, ammettendo anche un certo senso di colpa pensando alle rinunce che la consorte ha affrontato per stare al suo fianco. "Ho ancora un senso di colpa per avere interrotto, per seguirmi, la sua carriera nel mondo della musica nel quale era una giovane promessa", ha ammesso: "Però lei mi ha sempre detto di essere stata felice. Ancora oggi abbiamo, l'uno verso l'altra, molto amore e rispetto e tolleranza".

L'amore secondo Piero Angela

Per Piero Angela non è certo questa la prima volta che affronta il tema dell’amore. Prima di Superquark+, l’argomento era stato già trattato nel libro 'Ti amerò per sempre', alla cui stesura era stato aiutato dalla figlia Christine. Stavolta però il programma è realizzato appositamente per la piattaforma e pensato per un pubblico sempre più digitale.

Dall'attrazione all'innamoramento, dalla scelta del partner alla salute del buon sesso, passando per il rapporto di coppia, la gelosia e il tradimento, per finire con quello che appare essere uno dei grandi problemi della nostra società, la mancanza dei figli: questi sono i temi raccontati in un programma accompagnato dai servizi degli autori di Superquark, le interviste agli esperti e gli interventi dei cinque giovani ricercatori-divulgatori che sono stati protagonisti anche della prima stagione. Ad impreziosire ogni puntata 10 brevi cartoni animati di Bruno Bozzetto che affrontano la sessualità con rigore scientifico, ma anche con la consueta ironia.

"I ragazzi godono oggi di una giovinezza lunghissima - spiega Angela - e arrivano a formare delle nuove famiglie molto più in là negli anni rispetto a prima. Con tutto ciò che ne consegue, sia dal punto di vista delle relazioni che da quello della procreazione. Ai giovani spieghiamo ad esempio che le relazioni omosessuali sono come quelle eterosessuali, ciò che vale per le une vale anche per le altre: ci si innamora, si desidera vivere insieme, si ha il senso della famiglia e si fa il 'sesso ricreativo' - dice citando scherzosamente Tinto Brass - Oggi un terzo delle coppie si forma su internet - aggiunge - ma già un tempo sui giornali c'erano quegli annunci che iniziavano con 'Ragazza illibata cerca marito'. Anche Mata Hari si era sposata per mezzo di un annuncio".

Altro tema che varrà affrontato è quello del "perché alcune coppie durano e altre si spezzano come grissini", annuncia il divulgatore scientifico, rispondendo che il segreto della durata di una relazione sta tutto nel rispetto: "Ci sono regole da osservare. I matrimoni che provengono da innamoramenti ciechi durano ben poco rispetto a quelli che nascono fra persone che si incontrano ad esempio attraverso le agenzie matrimoniali. Fondamentale, nella costruzione del rapporto di coppia, è la stima e il rispetto del partner, mai superare il limite dell'uso delle parole, che devono essere contenute entro gli argini del rispetto".

Ancora una domanda, "un pallino", per Angela, di cui parlerà in trasmissione: "Perché facciamo pochi figli?". "Perché in Italia, contrariamente a quanto avviene in Francia - risponde - ci sono politiche per gli anziani e non per i bambini, dato che i primi votano mentre i secondi no".