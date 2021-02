Riccardo Fogli in lacrime davanti alla moglie: "Per un uomo anziano la paura è che l'amore ti abbandona"

Riccardo Fogli e Karin Trentini sono stati ospiti a 'Oggi è un altro giorno'. Sposati dal 2010, il loro amore ha saputo resistere alla differenza d'età (oltre 30 anni), ai pettegolezzi sul passato da 'latin lover' di lui e alle voci su un presunto tradimento di lei - sempre smentito - arrivate all'orecchio del cantante quando era all'Isola dei Famosi.

Karin era una sua fan da quando aveva appena 16 anni, poi si sono conosciuti e innamorati. "A un certo punto l'ho corteggiata - ha raccontato l'ex Pooh - ma lei mi diceva di no perché avevo una compagna. Quando la mia storia finì, mi ha detto che potevo corteggiarla. Avevo due concerti in quattro giorni, in Puglia, e le ho detto di seguirmi, per conoscerci meglio. Ho preso camere separate, per dimostrarle che le mie intenzioni erano serie, e l'ho corteggiata". "Poi lì abbiamo mischiato tutto" ha continuato ridendo Karin, che ha spiegato come da quel momento non si sono più lasciati.

Riccardo Fogli in lacrime davanti alla moglie Karin

Le immagini del loro matrimonio scorrono sulle note della canzone 'Il ritorno delle rondini', scritta da Riccardo Fogli, che non trattiene le lacrime e dopo il video si lascia andare a uno sfogo molto intimo: "In questa canzone scrivo che non ho più tempo per sbagliare ancora. Per un uomo di una certa età, anziano, la paura è che l'amore ti abbandona e non torna più". Spiazzata dalla commozione del cantante Serena Bortone, che chiama in causa Karin. "Sono 17 anni che amo solo lui" dice, tranquillizzando il marito.

Riccardo Fogli si commuove per la figlia: "Quando si laureerà probabilmente sarà in cielo"

Un altro momento di grande commozione c'è stato parlando di Michelle, la figlia di Riccardo e Karin. La conduttrice chiede al cantante se è ansioso nei confronti della bambina e lui risponde senza filtri: "Sì. Lei ha 8 anni, incrociamo le dita, ma quando andrà all'università, quando si laureerà, io sarò in cielo probabilmente". Anche qui ci pensa Karin a fargli passare i brutti pensieri: "E basta, sempre a contare. Non si conta. Anche io prima di sposarlo contavo, ma alla felicità non si rinuncia".